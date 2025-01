Linedata: stabilité du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Linedata indique avoir réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 183,7 millions d'euros, stable par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 3% pour le segment Lending & Leasing et un repli de 1,2% pour le segment Asset Management.



Le chiffre d'affaires récurrent s'établit à 137,5 millions, soit une proportion stable de 75% du revenu total, et la prise de commandes en 2024 a atteint 78,9 millions d'euros, en augmentation de 4,4%.



L'éditeur de progiciels, spécialisé dans les solutions pour de secteurs de l'asset management, de l'assurance et du crédit, prévoit pour l'année 2024 une rentabilité opérationnelle proche de celle de l'exercice précédent.





Valeurs associées LINEDATA SERVICES 80,80 EUR Euronext Paris -2,65%