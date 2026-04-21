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Linedata étend son alliance avec Broadridge
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 09:15

Linedata, éditeur de solutions globales pour les métiers de la finance, indique étendre son partenariat Global Services avec NYFIX, le service de rapprochement et de règlement post-négociation de Broadridge.

"Linedata peut ainsi aider les entreprises à s'adapter à l'accélération des délais de règlement, en particulier à la transition vers le T 1 sur les marchés européens et britanniques", affirme la société française.

Alors que les cycles de règlement du secteur se réduisent, Linedata explique proposer une plateforme entièrement externalisée qui s'intègre de manière transparente à l'infrastructure de niveau institutionnel de NYFIX.

Selon Linedata, cette collaboration permet aux gestionnaires d'actifs de la région Asie-Pacifique, du Royaume-Uni et d'Europe de générer un alpha opérationnel en modernisant leurs processus de middle-office .

Linedata et Broadridge proposent une solution complète couvrant l'ensemble du cycle de vie d'une transaction, de la phase préalable à l'exécution jusqu'au règlement final, permettant ainsi aux gestionnaires d'actifs de se concentrer sur la performance pour leurs investisseurs.

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