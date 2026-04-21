Linedata étend son alliance avec Broadridge
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 09:15
"Linedata peut ainsi aider les entreprises à s'adapter à l'accélération des délais de règlement, en particulier à la transition vers le T 1 sur les marchés européens et britanniques", affirme la société française.
Alors que les cycles de règlement du secteur se réduisent, Linedata explique proposer une plateforme entièrement externalisée qui s'intègre de manière transparente à l'infrastructure de niveau institutionnel de NYFIX.
Selon Linedata, cette collaboration permet aux gestionnaires d'actifs de la région Asie-Pacifique, du Royaume-Uni et d'Europe de générer un alpha opérationnel en modernisant leurs processus de middle-office .
Linedata et Broadridge proposent une solution complète couvrant l'ensemble du cycle de vie d'une transaction, de la phase préalable à l'exécution jusqu'au règlement final, permettant ainsi aux gestionnaires d'actifs de se concentrer sur la performance pour leurs investisseurs.
Valeurs associées
|44,700 EUR
|Euronext Paris
|-0,45%
A lire aussi
-
Le gouvernement a annoncé mardi que 6 milliards d'euros de dépenses pourraient être stoppées pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient, à l'issue d'une réunion sur les finances publiques à Bercy. Le ministre de l'Action et des Comptes publics David Amiel ... Lire la suite
-
Assister à n'importe quelle heure le quidam préoccupé par un symptôme ou une question de santé: des robots conversationnels spécialisés partent à l'assaut du public français, non sans prudence dans un domaine où l'erreur peut avoir des conséquences gravissimes. ... Lire la suite
-
Les perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole liées à la guerre en Iran renchéri le coût des vols long-courriers au départ de l'Europe de plus de 100 dollars (85,04 euros) une hausse susceptible d'entraîner une augmentation des prix des billets, ... Lire la suite
-
Il est 6h30, le ciel se teinte de rose derrière les pins au dessus de la garrigue. Ils sont encore plus d'une centaine à danser pour "la dernière rave" de Marseille avant l'adoption définitive de la loi renforçant la pénalisation de la "fête libre". "Je l'ai appelée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer