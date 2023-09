Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linedata: baisse de 31% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Linedata publie un résultat net de 8,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2023, contre 12,3 millions un an auparavant, et une marge d'EBITDA en retrait de 3,2 points à 24,2%, pour un chiffre d'affaires de 87,5 millions, en augmentation de 5,5%.



A périmètre et taux de change constants, la croissance a atteint 3,9% (contre +1,9% sur l'année 2022), avec la bonne orientation des métiers de services en asset management, ainsi que la poursuite des projets de migration sur les nouvelles plateformes logicielles.



Linedata anticipe la poursuite de la croissance organique de son activité et une amélioration de sa rentabilité au deuxième semestre. Par ailleurs, il annonce la nomination de Shabrina Jiva en tant que directrice des ressources humaines.





