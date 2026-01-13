Lineage chute après que Barclays l'a rétrogradé à "poids égal"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Lineage LINE.O en baisse de 2,6 % à 36 $ dans les échanges du matin

** Barclays réduit sa notation à "equal-weight" de "overweight"; réduit le PT à 38 $ de 47 $, ce qui implique toujours une hausse de 2,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que les défis actuels du secteur - tels que l'offre excédentaire, l'inflation alimentaire élevée et les pressions tarifaires - nuisent à la performance opérationnelle de l'entreprise

** La reprise de l'entreposage frigorifique est encore loin, même si l'assouplissement des défis permet à Lineage de regagner un peu de terrain perdu, selon Barclays

** Cinq des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", onze comme "conservée" et trois comme "vendue"; leur estimation médiane est de 38,50 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action de LINE a chuté de 40,2% en 2025