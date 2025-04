Lindt & Sprüngli: la Norges Bank détient plus de 3% information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - La Norges Bank, qui gère le fonds souverain de l'Etat norvégien, a dépassé les 3% des droits de vote de Lindt & Sprüngli à la suite d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, selon un avis diffusé jeudi.



En date du mardi 15 avril, sa participation au sein du confiseur suisse se montait 3,053%, avec 0,082% détenus à titre de collatéral, est-il précisé dans le document disponible sur le site de SIX, l'opérateur boursier suisse.





