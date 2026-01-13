Lindt & Sprüngli: chiffre d'affaires dopé par les hausses de prix en 2025

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a publié mardi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, dopé par les augmentations de prix négociées face à la pression sur les cours du cacao.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,92 milliards de francs suisses (6,36 milliards d'euros) en 2025, en hausse de 8,2% par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 5,88 milliards de francs.

Sa croissance organique, qui permet d'évaluer ses ventes hors effets de change, s'est chiffrée à 12,4%, surpassant ses propres prévisions, sous l'effet des hausses de prix, relevés de 19% à l'échelle du groupe, a indiqué le chocolatier dans un communiqué.

Sa croissance a également été portée par ses innovations avec le déploiement de ses tablettes dites de style Dubaï, déclinées en pralines et versions en chocolat noir et chocolat blanc.

En 2025, l'entreprise avait relevé à deux reprises son objectif de croissance organique au vu des hausses de prix qu’il comptait négocier pour compenser les prix élevés du cacao, d'abord début janvier aux environs de 7% à 9%, puis en juillet de 9% à 11% lors de la publication de ses résultats du premier semestre. Elle avait alors précisé s'attendre à retrouver son rythme de croisière habituel une fois cette vague de hausse de prix passée.

Pour 2026 et les années suivantes, le chocolatier a réaffirmé mardi son objectif de moyen à long terme de 6% à 8%.

Les cours du cacao ont flambé en 2023 et 2024 pour toucher un plus haut historique le 18 décembre 2024 à 12.931 dollars la tonne à New York. Avec la perspective de meilleures récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana, les cours se sont repliés au fil de l'année 2025, refluant en particulier à partir de mai.

Le cacao a terminé l'année 2025 à 6.065 dollars sur le marché à New York, une chute de 48% par rapport à l'année précédente, se maintenant toutefois à des niveaux élevés par rapport à avant-2023.

Le chocolatier suisse doit publier ses résultats complets pour l'exercice 2025 le 10 mars.

noo/rl