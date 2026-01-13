Lindt enregistre une forte croissance du CA mais une baisse des volumes... le titre fond à Zurich
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 11:48
Le chiffre d'affaires de la société Lindt & Sprüngli s'est établi à 5.92 milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2025 (le consensus tablait sur 5,89 MdCHF) soit une progression de 8.2% en données publiées par rapport aux 5.47 MdCHF de l'année précédente. En données organiques, la croissance atteint 12.4%, une performance toutefois freinée par un effet de change négatif de 3.9%. Ce résultat a été principalement soutenu par des hausses de prix de 19% à l'échelle du groupe, nécessaires pour compenser le coût sans précédent des fèves de cacao.
Toutefois, l'exercice 2025 a été marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques, un comportement de consommation prudent et des coûts du cacao à des niveaux sans précédent, entraînant des hausses de prix à deux chiffres et une baisse des volumes dans l'ensemble du secteur, rapporte le chocolatier.
Oddo BHF abonde, mettant en avant une baisse de 6.6% des volumes sur 2025 (dont -8% au 2e semestre), une contraction "très forte" qui pourrait déplaire "même si certains seront tentés de la relativiser au regard de la hausse de prix de 19%".
"Le management ne s'était pas caché de vouloir continuer de relever les prix au S2 malgré le risque sur les volumes mais l'accélération est forte. Selon nos 1ers calculs, le S2 ressort à 13.2% en organique avec un effet prix de 21% et des volumes à -8%", ajoute l'analyste.
La dynamique de Lindt est restée soutenue en Europe, où la croissance organique s'élève à 15.3% pour un chiffre d'affaires de 2.96 MdCHF (conforme aux attentes). La région Amérique du Nord a également accéléré sa cadence au second semestre pour achever l'année sur une hausse organique de 8.9% à 2.18 MdCHF (consensus : 2.17 MdCHF).
Le groupe confirme ses objectifs stratégiques à moyen et long terme
Le segment "Rest of the World" progresse quant à lui de 11.7% à 780 MCHF (consensus : 770 MCHF). Le succès de l'innovation majeure de l'année, le "Lindt Dubai Style Chocolate", ainsi que l'expansion du réseau Global Retail - dont les ventes ont bondi de 20.8% - ont largement contribué à ces chiffres.
"Les consommateurs aspirent toujours à la qualité, à des moments de bonheur, à une petite attention particulière - et en tant que marque premium, nous répondons à cette demande. Les gens recherchent un chocolat de haute qualité qui offre une expérience exceptionnelle", a souligné Adalbert Lechner, CEO du groupe Lindt & Sprüngli.
En matière de perspectives, Lindt & Sprüngli se montre confiant dans sa capacité à atteindre une amélioration de sa marge d'exploitation (EBIT) située dans le bas de la fourchette de 20 à 40 points de base pour l'année 2025, après une marge de 16.2% en 2024. Le groupe confirme par ailleurs sans surprise ses objectifs stratégiques à moyen et long terme, visant une croissance organique des ventes comprise entre 6% et 8% par an.
"Compte tenu du léger dépassement des prévisions de chiffre d'affaires et de la confirmation des prévisions, nous anticipons une réaction légèrement positive du marché", souligne Filippo Ercole Piva, en charge du dossier chez AlphaValue.
Les investisseurs sont moins cléments : le titre lâche près de 2% à Zurich.
