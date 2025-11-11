Linde dans le vert avec un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 15:47
Dans sa note sur le groupe germano-américain d'ingénierie et de gaz industriels, le broker considère que le recul de l'action Linde présente une opportunité d'achat pour les investisseurs, avec une accélération à venir de la croissance de son BPA.
Valeurs associées
|425,5700 USD
|NASDAQ
|+1,16%
