Linde dans le vert avec un relèvement de broker
11/11/2025 à 15:47

Linde gagne 1% en début de séance à Wall Street, sur fond de propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre, tout en ajustant son objectif de cours de 507 à 500 dollars.

Dans sa note sur le groupe germano-américain d'ingénierie et de gaz industriels, le broker considère que le recul de l'action Linde présente une opportunité d'achat pour les investisseurs, avec une accélération à venir de la croissance de son BPA.

