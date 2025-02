Linde: augmentation de 8% du dividende information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Linde annonce que son conseil d'administration a déclaré une augmentation de 8% de son dividende trimestriel à 1,50 dollar par action, dividende qui sera payable le 27 mars aux actionnaires inscrits au 13 mars prochain.



Le fournisseur de gaz industriels germano-américain souligne qu'il s'agit de sa 32e année consécutive d'augmentation du dividende trimestriel. Pour rappel, il a dévoilé en début de mois un BPA ajusté en hausse de 11% à 3,97 dollars pour le quatrième trimestre 2024.





Valeurs associées LINDE 467,49 USD NASDAQ +1,95%