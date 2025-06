Linde: accord de long terme avec Blue Point Number One information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Linde annonce la signature d'un accord de long terme avec Blue Point Number One, coentreprise entre CF Industries, JERA et Mitsui & Co, pour la fourniture de gaz industriels à une usine d'ammoniac bas carbone de 1,4 million de tonnes par an située en Louisiane.



Dans ce cadre, Linde construira, possédera et exploitera une unité de séparation d'air (ASU) de grande envergure pour fournir en oxygène et en azote le projet Blue Point, dont la mise en service est prévue en 2029.



L'investissement dépasse 400 millions de dollars. Cette nouvelle unité sera la plus grande du corridor du Mississippi en Louisiane, renforçant la présence industrielle de Linde sur la côte américaine du Golfe.



Selon CF Industries, ce partenariat contribuera à établir une chaîne de valeur fiable et abordable pour l'ammoniac bas carbone, tandis que Linde souligne l'importance de ce projet dans la continuité de ses investissements stratégiques dans la région.





