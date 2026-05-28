Linda Rendle, figure de longue date chez Clorox, va quitter son poste de directrice générale

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Le fabricant d'eau de Javel Clorox CLX.N a annoncé jeudi que sa directrice générale, Linda Rendle, allait démissionner pour raisons de santé, et a demandé au conseil d'administration de lancer la recherche d'un nouveau directeur général.

Mme Rendle a rejoint Clorox en 2003 et a occupé divers postes au sein de l'entreprise avant d'être nommée directrice générale en 2020.

Elle a dirigé l'entreprise pendant la cyberattaque d'août 2023, ainsi que lors des perturbations de la chaîne d'approvisionnement de ces dernières années.

Mme Rendle restera directrice générale pendant que le conseil d'administration recherche son remplaçant, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

En avril, l'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, confrontée aux répercussions de la guerre en Iran.