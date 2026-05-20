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Lincoln International est évaluée à 2,3 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte aux paragraphes 2 à 4)

Les actions de Lincoln International

LCLN.N ont gagné 12,6% lors de leur entrée en bourse mercredi à la Bourse de New York, valorisant la banque d'investissement à environ 2,3 milliards de dollars.

Le titre de la société basée à Chicago, dans l'Illinois, a ouvert à 22,51 dollars l'action, soit au-dessus du prix d'offre de 20 dollars.

Lincoln et les actionnaires vendeurs ont cédé 21 millions d'actions au prix maximal de la fourchette de 18 à 20 dollars par action afin de lever 421 millions de dollars lors de l'introduction en bourse.

Les introductions en bourse de banques d'investissement à New York ont été rares au cours de la dernière décennie, certaines sociétés de conseil spécialisées ayant choisi de se vendre avant d'atteindre la taille nécessaire pour entrer en bourse.

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