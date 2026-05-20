Lincoln International devrait s'afficher en hausse lors de ses débuts à la Bourse de New York

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20 mai - ** La banque d'investissement Lincoln International a récemment indiqué que les actions LCLN.N devraient s'ouvrir entre 22 et 24 dollars chacune lors de leurs débuts à New York, contre un prix d'offre de 20 dollars ** La banque d'investissement spécialisée, basée à Chicago, dans l'Illinois, et certains actionnaires ont vendu 21 millions d'actions au prix le plus élevé de la fourchette de commercialisation, fixée entre 18 et 20 dollars par action , afin de lever 421 millions de dollars

** Fondée en 1996, Lincoln, spécialisée dans le marché intermédiaire, conseille les sociétés de capital-investissement sur la vente et l'achat d'entreprises, l'obtention de financements et l'évaluation de leur organisation ou de leur portefeuille

** Lincoln compte plus de 1.400 collaborateurs répartis dans plus de 30 bureaux à travers 14 pays

** Goldman Sachs et Morgan Stanley ont agi en tant que co-chefs de file pour cette offre