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Lincoln International devrait s'afficher en hausse lors de ses débuts à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** La banque d'investissement Lincoln International a récemment indiqué que les actions LCLN.N devraient s'ouvrir entre 22 et 24 dollars chacune lors de leurs débuts à New York, contre un prix d'offre de 20 dollars ** La banque d'investissement spécialisée, basée à Chicago, dans l'Illinois, et certains actionnaires ont vendu 21 millions d'actions au prix le plus élevé de la fourchette de commercialisation, fixée entre 18 et 20 dollars par action , afin de lever 421 millions de dollars

** Fondée en 1996, Lincoln, spécialisée dans le marché intermédiaire, conseille les sociétés de capital-investissement sur la vente et l'achat d'entreprises, l'obtention de financements et l'évaluation de leur organisation ou de leur portefeuille

** Lincoln compte plus de 1.400 collaborateurs répartis dans plus de 30 bureaux à travers 14 pays

** Goldman Sachs et Morgan Stanley ont agi en tant que co-chefs de file pour cette offre

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