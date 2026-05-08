Lime, soutenue par Uber, fait état d'une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du titre et du premier paragraphe pour ajouter des précisions sur le chiffre d'affaires; ajout d'informations contextuelles et de détails tout au long du texte)

Lime, qui exploite un réseau de vélos et de trottinettes électriques et bénéficie du soutien d'Uber Technologies UBER.N , a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires annuel dans son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La start-up basée à San Francisco n'a pas révélé les conditions de l'offre dans son dossier.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a rebondi après un ralentissement en début d'année lié à la volatilité des marchés boursiers et à la guerre au Moyen-Orient. De nombreux secteurs cherchent désormais à tirer parti de l'enthousiasme croissant des investisseurs.

Plusieurs fournisseurs d'infrastructures d'IA, des start-ups du secteur de la défense et des entreprises de biotechnologie ont récemment déposé des demandes d'introduction en bourse aux États-Unis, soulignant la demande refoulée sur le marché des introductions en bourse.

Les analystes ont noté que des start-ups de plus petite taille cherchaient à entrer en bourse avant la société de fusées d'Elon Musk, SpaceX, car celle-ci devrait capter toute l'attention des investisseurs dans le domaine des introductions en bourse.

SpaceX a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse le mois dernier, visant potentiellement une valorisation de 1.750 milliards de dollars .

Fondée en 2017 et désormais dirigée par l'ancien cadre d'Uber Wayne Ting, Lime propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques. Au 31 décembre 2025, l'entreprise était présente dans environ 230 villes réparties dans 29 pays.

La société lorgne sur le marché boursier depuis de nombreuses années.

Plusieurs entreprises du secteur dit de la "micromobilité", dans lequel Lime opère, ont eu du mal à surmonter les obstacles réglementaires et les coûts élevés liés à leur activité, tandis que certaines ont même déposé le bilan, notamment l'opérateur de trottinettes électriques Bird.

Lime a l'intention de financer ses activités et de rembourser l'intégralité de sa dette grâce au produit de l'introduction en bourse.

La société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 29,1 % pour atteindre 886,7 millions de dollars au cours de l'exercice clos en 2025 et a affiché un flux de trésorerie disponible positif pour la troisième année complète consécutive.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Jefferies figurent parmi les souscripteurs de l'offre. La société, qui a déposé sa demande sous le nom de Neutron Holdings, a l'intention de s'introduire en bourse sur le Nasdaq sous le symbole boursier "LIME".