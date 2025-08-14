Lilly va augmenter de 170 % le prix au Royaume-Uni de Mounjaro, un médicament pour la perte de poids

Lilly va augmenter le prix au Royaume-Uni de Mounjaro pour s'aligner sur les autres marchés européens

Trump cherche à faire baisser les prix des médicaments aux États-Unis, tout en poussant les prix à la hausse à l'étranger

La hausse des prix n'affectera pas l'offre de Mounjaro dans le cadre du NHS

Eli Lilly LLY.N augmentera le prix de liste au Royaume-Uni de son traitement de perte de poids Mounjaro jusqu'à 170 %, a-t-il déclaré jeudi, dans le cadre d'une pression de la Maison Blanche pour que les fabricants de médicaments augmentent les prix des médicaments en Europe afin de permettre des réductions de prix aux États-Unis.

Le nouveau prix, qui s'applique également au médicament de Lilly pour le diabète de type 2 portant le même nom, entre en vigueur en septembre. Le prix d'un mois d'approvisionnement de la dose la plus élevée du médicament passera de 122 livres sterling à 330 livres sterling, a déclaré Lilly.

Cette hausse de prix affectera les personnes qui paient Mounjaro de manière privée, mais pas celles qui se voient prescrire le médicament par le système de santé public britannique, qui a conclu un accord séparé, a déclaré un porte-parole de Lilly.

Le fabricant américain de médicaments a déclaré que lorsqu'il a lancé Mounjaro au Royaume-Uni, il a accepté un prix de liste "sensiblement inférieur" à celui pratiqué sur ses trois autres marchés européens afin d'éviter des retards dans la mise à disposition par le Service national de santé britannique (NHS).

"Nous alignons désormais le prix catalogue de manière plus cohérente", a déclaré Lilly.

Cette décision reflète comment l'industrie pharmaceutique navigue dans les changements de politique aux États-Unis, de loin son marché le plus lucratif, où le président Donald Trump fait pression pour des prix intérieurs plus bas et encourage les hausses de prix à l'étranger.

La semaine dernière, le directeur général d'Eli Lilly, David Ricks, a déclaré lors d'un appel aux investisseurs que la parité entre les prix des médicaments américains et européens était souhaitable à long terme, bien qu'il ait averti que les gouvernements européens "ne s'engagent pas à payer plus pour les médicaments".

Les États-Unis paient plus pour les médicaments sur ordonnance que n'importe quel autre pays, souvent près de trois fois plus que les autres pays développés. Donald Trump affirme vouloir réduire cet écart pour éviter que les Américains ne se fassent "arnaquer"

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'administration Trump s'est entretenue avec les fabricants de médicaments sur les moyens d'égaliser les prix des médicaments .

Le prix catalogue est fixé par le fabricant du médicament avant tout rabais ou remise.

Lilly a déclaré qu'elle travaillait avec des fournisseurs de soins de santé privés au Royaume-Uni , tels que les pharmacies en ligne, qui peuvent fixer leurs propres prix, afin de garantir un accès continu aux médicaments.

Lilly a lancé Mounjaro au Royaume-Uni en février dernier, tandis que le traitement Wegovy de son rival Novo Nordisk est disponible dans le pays depuis septembre 2023.