Lilly signe un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal Medicines pour développer des médicaments ciblant l'obésité

Eli Lilly LLY.N a signé un accord d'une valeur de 1,3 milliard de dollars avec la société privée Superluminal Medicines pour découvrir et développer des médicaments ciblant les maladies cardiométaboliques et l'obésité, a déclaré Superluminal jeudi.