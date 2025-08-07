Lilly revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation de la demande de son médicament amaigrissant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes trimestrielles de Mounjaro et de Zepbound ont dépassé les estimations des analystes

Les actions chutent de plus de 10 % car les données de phase tardive pour le médicament oral n'ont pas impressionné

Eli Lilly LLY.N a relevé ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'ensemble de l'année jeudi, pariant sur une hausse de la demande pour son médicament phare contre la perte de poids, Zepbound, en ciblant de nouveaux marchés et en cherchant à prendre plus de parts au Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Cependant, les actions du fabricant américain de médicaments ont chuté deplus de 10 % à 671,54 $ dans les échanges avant bourse après que les données de son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron,aient déçu les investisseurs.

L'orforglipron a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids en moyenne après 72 semaines, ce qui est inférieur à la perte de poids de 14,9 % observée lors d'un essai précédent du Wegovy de Novo sur 68 semaines et en deçà des attentes des analystes.

Lilly est en concurrence avec le fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le marché en pleine expansion des médicaments amaigrissants connus sous le nom d'agonistes GLP-1. Ces médicaments devraient rapporter 150 milliards de dollars à l'ensemble du secteur au cours de la prochaine décennie.

Novo a déclaré mercredi qu'il s'attendait à une concurrence continue des versions copiées de son médicament phare contre l'obésité cette année et qu'il pourrait être confronté à des licenciements à l'adresse . Il lutte contre la pression croissante exercée par son principal rival américain, Lilly.

Les prescriptions hebdomadaires aux États-Unis étaient de 418 597 pour Zepbound et de 281 725 pour Wegovy pour la semaine se terminant le 25 juillet, selon les données d'IQVIA fournies par les analystes.

Lilly a déclaré que sa part du marché américain des incrétines, la classe de médicaments à laquelle appartiennent le médicament contre le diabète Mounjaro et le médicament pour la perte de poids Zepbound, a augmenté pour atteindre 57 % au cours du trimestre.

Les ventes de Mounjaro ont atteint 5,20 milliards de dollars au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 4,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Zepbound a enregistré des ventes de 3,38 milliards de dollars pour le trimestre. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 2,95 milliards de dollars.

La société s'attend maintenant à gagner 21,75 à 23 dollars par action sur une base ajustée cette année, par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice de 20,78 à 22,28 dollars par action.

Le fabricant américain de médicaments prévoit désormais des ventes annuelles de 60 à 62 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 58 à 61 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards de dollars et à un bénéfice de 21,74 dollars par action pour 2025.