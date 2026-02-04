Lilly prévoit une forte croissance en 2026, alors que son rival Novo, spécialisé dans les médicaments amaigrissants, est en perte de vitesse

Le bénéfice et le chiffre d'affaires de Lilly au quatrième trimestre dépassent les attentes

Zepbound, le médicament de Lilly contre l'obésité, augmente les ventes malgré les baisses de prix

La pilule d'orforglipron de Lilly fait l'objet d'un examen par la FDA, la décision est attendue en avril

(Ajoute des détails sur les prévisions de Lilly et Novo au paragraphe 2, des détails sur les médicaments oraux, des mouvements d'actions, paragraphes 4-5; graphique sur la croissance des revenus) par Mrinalika Roy et Mariam Sunny

Eli Lilly LLY.N a prévu une forte croissance pour 2026 mercredi sur la base d'une demande accrue de médicaments contre l'obésité, en se débarrassant des pressions sur les prix qui ont contribué à réduire les perspectives de son rival Novo Nordisk.

Le fabricant américain de médicaments s'attend à une augmentation d'environ 25 % de son chiffre d'affaires cette année, tandis que les ventes de Novo devraient chuter de 5 % à 13 % en 2026, ce qui constitue le signe le plus clair des trajectoires divergentes des rivaux sur un marché de plus en plus déterminé par la demande des consommateurs plutôt que par la couverture d'assurance.

Les succès de Lilly ont fait grimper sa valeur boursière à plus de 1 000 milliards de dollars , la première entreprise pharmaceutique à atteindre ce seuil, tandis que les actions de Novo ont chuté de 40 % au cours de l'année écoulée. Mardi, le fabricant danois de médicaments a mis en garde les investisseurs contre une pression "sans précédent" sur les prix en 2026 .

Les actions de Lilly, qui a dépassé Novo en tant que leader du marché des médicaments amaigrissants l'année dernière, étaient en hausse de plus de 8 % dans les premiers échanges.

Novo a lancé le mois dernier une version orale de Wegovy à un prix initial de 149 dollars, avant une décision réglementaire attendue en avril pour la pilule amaigrissante rivale de Lilly.

Eli Lilly a prévu un bénéfice de 33,50 à 35 dollars par action en 2026, le bas de la fourchette étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 33,23 dollars, selon les données du LSEG. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel de 80 à 83 milliards de dollars, ce qui est nettement supérieur aux estimations de Wall Street (77,62 milliards de dollars).

Pour le quatrième trimestre, Lilly a déclaré un bénéfice de 7,54 dollars par action. Les analystes attendaient 6,67 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 17,96 milliards de dollars.

Le bon trimestre et les perspectives "nous rappellent que si Lilly et Novo jouent sur les mêmes marchés, les pressions auxquelles ils sont confrontés ne sont pas identiques", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital.

PRESSIONS SUR LES PRIX

Les investisseurs se concentrent sur la manière dont Lilly va gérer la pression croissante sur les prix après son accord avec l'administration Trump , qui a promis de fortes réductions de prix pour ses traitements de l'obésité pour les programmes gouvernementaux Medicare et Medicaid et pour les payeurs en espèces.

Les ventes du médicament contre le diabète Mounjaro, qui contient le même ingrédient actif que Zepbound, se sont élevées à 7,41 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'elles atteignent 6,63 milliards de dollars.

Zepbound a enregistré des ventes de 4,3 milliards de dollars pour le trimestre, supérieures aux estimations de 3,41 milliards de dollars.

La société a déclaré que les ventes américaines de Zepbound ont été stimulées par le volume, compensé par certaines baisses de prix, et que les ventes internationales de Mounjaro, le nom de marque pour le diabète et la perte de poids en dehors des États-Unis, ont été stimulées principalement par le volume.

Le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly, qui se vendaient initialement environ 1 000 dollars par mois dans les pharmacies américaines, sont désormais vendus sur les sites Internet des entreprises à des prix de départ de 199 à 299 dollars, suite à la pression politique exercée pour réduire les coûts.

Carter Gould, analyste chez Cantor, a déclaré que les nouvelles prévisions devraient contribuer à apaiser les craintes quant à la capacité de l'expansion du marché à générer une croissance significative en dépit des pressions exercées sur les prix.

"Le haut de gamme, le bas de gamme, le guide plus étroit - tout cela - exprime une vision beaucoup plus confiante du marché que ce que la plupart des marchés anticipaient", a-t-il déclaré.

Novo a prévenu que son accord similaire avec le gouvernement américain réduirait ses revenus de 2 à 4 % cette année, tandis que Lilly a déclaré que l'augmentation du nombre de patients devrait contribuer à amortir ce choc.

L'intérêt se porte également sur le lancement prévu du médicament oral de perte de poids de Lilly, l'orforglipron, considéré comme un important moteur de croissance pour l'avenir. La pilule fait l'objet d'un examen de la part de la FDA américaine, qui devrait rendre sa décision en avril.

Les deux entreprises se sont lancées de manière agressive sur le marché des médicaments payants. Novo vend des doses plus faibles de sa pilule quotidienne aux États-Unis au prix de 149 dollars par mois, qui passera à 199 dollars à partir d'avril. Lilly a déclaré qu'elle prévoyait de plafonner le prix des doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les patients réguliers qui paient en espèces.