Lilly mise sur la thérapie cellulaire de nouvelle génération en achetant Orna pour 2,4 milliards de dollars

Eli Lilly LLY.N va racheter Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars en numéraire, ce qui lui donnera accès à une technologie permettant aux cellules des patients de générer des thérapies à l'intérieur du corps, sans qu'il soit nécessaire de les extraire.

L'opération, annoncée lundi, est la dernière d'une série de transactions signées par le fabricant américain de médicaments au cours des derniers mois pour se diversifier au-delà de l'obésité. Les actions de Lilly étaient en hausse de plus de 3 % dans les échanges de la matinée.

Orna développe des thérapies qui utilisent une forme d'ARN appelée ARN circulaire, ainsi que de nouvelles nanoparticules lipidiques. Son principal candidat-médicament, ORN-252, en est aux premiers stades de développement.

Il s'agit d'un type de traitement appelé chimeric antigen receptor T-cell, ou CAR-T, qui cible les cellules dotées d'un récepteur appelé CD19.

Les thérapies CAR-T modifient les cellules immunitaires du patient pour qu'elles reconnaissent une cible spécifique et détruisent les cellules cancéreuses.

Des fabricants de médicaments tels que Bristol Myers Squibb

BMY.N , Gilead GILD.O et Johnson & Johnson JNJ.N proposent déjà des thérapies CAR-T pour traiter le cancer, mais la plupart d'entre elles impliquent d'isoler les cellules, de les modifier et de les réinjecter dans l'organisme des patients.

Au lieu de modifier les cellules en laboratoire, Orna vise à les produire "in vivo", c'est-à-dire à l'intérieur du corps.

Selon Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, la plate-forme d'Orna a le potentiel d'étendre les capacités de Lilly dans le domaine de l'oncologie et de l'immunologie.

M. Seigerman a toutefois indiqué que la technologie présentait des risques élevés et qu'elle n'avait pas été validée par des essais à grande échelle. Il a également souligné la forte concurrence de Bristol Myers, AbbVie ABBV.N et Gilead, qui ont tous conclu des accords dans ce domaine l'année dernière.

Lilly, qui domine le marché concurrentiel de l'obésité, s'est diversifié au-delà de ses médicaments à succès pour la perte de poids dans d'autres domaines thérapeutiques tels que les maladies inflammatoires de l'intestin, le cancer, les troubles oculaires et les technologies d'édition de gènes, par le biais d'acquisitions et de partenariats.

La société a conclu un accord avec la société chinoise Innovent Biologics 1801.HK ce mois-ci pour développer des médicaments immunologiques et oncologiques. Elle paiera 350 millions de dollars d'avance et jusqu'à 8,5 milliards de dollars supplémentaires si les objectifs sont atteints.