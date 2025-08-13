 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lilly lance le stylo Mounjaro en Inde au prix de 160 dollars
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a lancé mercredi en Inde le stylo injecteur pré-rempli de son médicament phare pour la perte de poids Mounjaro au prix de 14 000 roupies (près de 160 dollars) pour la dose initiale de 2,5 mg, intensifiant ainsi la concurrence avec son rival Novo Nordisk NOVOb.CO .

(1 $ = 87,6650 roupies indiennes)

