Lilly grimpe en flèche après que son médicament contre l'obésité a réduit le poids de 28,7 % dans le cadre d'un essai de stade avancé sur l'arthrose
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 2,7 % à 1 018,5 $ avant la mise sur le marché

** Lilly déclare que son médicament expérimental de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, a aidé les patients souffrant d'obésité et d'arthrose du genou à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids lors d'un essai de phase tardive

** Dans son premier essai de phase avancée, le rétatrutide a permis une perte de poids allant jusqu'à 71,2 livres en moyenne, ainsi qu'un soulagement substantiel d'une douleur articulaire profonde

** Lilly indique que sept autres essais de phase avancée évaluant le médicament dans l'obésité et le diabète de type 2 devraient être achevés en 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre de LLY était en hausse de 28,7 % depuis le début de l'année

