Lilly et Novo Nordisk s'apprêtent à conclure un accord avec la Maison Blanche sur les prix des médicaments contre l'obésité, selon Endpoints New
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO se préparent à annoncer de nouveaux accords sur les prix des médicaments avec la Maison Blanche, y compris pour leurs médicaments phares contre la perte de poids, en échange de la couverture des produits par Medicare, a rapporté Endpoints New mardi, citant des sources familières avec le sujet.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
898,638 USD NYSE +0,18%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
