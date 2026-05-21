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Lilly en hausse après la publication des résultats concernant son médicament amaigrissant de nouvelle génération
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

21 mai - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont progressé de 1,5 % pour atteindre 1 034,69 $

** La société indique que les patients obèses recevant la dose la plus élevée de son médicament expérimental , le retatrutide,ont perduen moyenne 28,3 % de leur poids sur une période de 80 semaines lors d'un essai clinique clé

** Des cas de dysesthésie, une sensation cutanée anormale, ont été observés chez 5,1 %, 12,3 % et 12,5 % des patients traités respectivement par des doses de 4 mg, 9 mg et 12 mg, contre 0,9 % avec le placebo

** Les taux d'arrêt du traitement en raison d'effets indésirables étaient de 4,1 %, 6,9 % et 11,3 % pour les doses de 4 mg, 9 mg et 12 mg, respectivement, contre 4,9 % pour le placebo

** Ces données établissent « une nouvelle référence en matière de perte de poids sans compromettre significativement la tolérance » - Guggenheim

** « Étant donné que le retatrutide a atteint un niveau de perte de poids comparable à celui des chirurgies bariatriques, il est probable que nous ayons presque atteint le summum de ce qui est nécessaire en termes d’efficacité pour les incrétines » – Bernstein

** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO , concurrent coté aux États-Unis, ont baissé de 2 %

** Les actions de LLY ont reculé de 3,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 035,645 USD NYSE +1,70%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
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