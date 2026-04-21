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Lilly en baisse après que UnitedHealth ait repoussé le programme GLP-1 de Medicare
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 2,2 % à 900 $

** Citi dit que LLY est sous pression après que UnitedHealth

UNH.N ait émis des doutes sur l'adhésion à un programme Medicare proposé qui pourrait élargir l'accès aux médicaments GLP-1 contre l'obésité tels que le Zepbound de Lilly

** Le programme "BALANCE" de la CMS vise à ouvrir la couverture Medicare aux médicaments GLP-1 pour la perte de poids, avec un large accès qui pourrait commencer en janvier 2027

** CVS Health CVS.N a également déclaré qu'il ne participerait pas au programme, ce qui ajoute à l'incertitude quant à l'adoption par les assureurs

** Citi estime que le moment choisi pour repousser l'offre n'est pas surprenant et considère qu'il s'agit d'une transactions publique plutôt que d'une décision finale

** En tenant compte des mouvements de la séance, LLY a perdu 16,3 %

Valeurs associées

CVS HEALTH
77,490 USD NYSE +1,20%
ELI LILLY & CO
899,500 USD NYSE -2,27%
UNITEDHEALTH GRO
350,070 USD NYSE +8,21%
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