Lilly chute après que les données sur les médicaments oraux pour la perte de poids n'ont pas impressionné

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 13,2 % pour atteindre leur plus bas niveau en un an et demi, soit 646,58 $

** Si les pertes se maintiennent, l'action devrait connaître sa plus forte baisse en pourcentage depuis 2000

** LLY déclare que son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron, a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel en moyenne lorsqu'ils ont reçu la dose la plus élevée de 36 milligrammes dans le cadre d'une étude de phase avancée

** "Nous sommes déçus par ces données et nous nous attendons à ce que les investisseurs s'en prennent à LLY aujourd'hui", ont déclaré les analystes de Bernstein, ajoutant que les investisseurs s'attendaient à une perte de poids d'environ 14 % à la dose la plus élevée

** Le traitement injectable pour la perte de poids Wegovy du concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO a montré une perte de poids de 14,9 % sur 68 semaines dans un essai de 2021

** Les actions de Novo Nordisk cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 7,3 % pour atteindre 48,73 $

** Les actions de Viking Therapeutics VKTX.O , un rival plus petit, qui développe également un médicament oral pour la perte de poids, ont augmenté de 6,6 % à 34,1 $

** Si l'on tient compte des mouvements de la séance, LLY a baissé de 15,4 %, VKTX de 15 %, et les actions de Novo cotées aux États-Unis ont baissé de 43,6 % depuis le début de l'année