Lilly chute après la publication d'un rapport selon lequel Novo réduirait les prix américains d'Ozempic et de Wegovy
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N en baisse de 2,2 % à 1035,60 $ avant la mise sur le marché après l'annonce que son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO prévoit de réduire les prix de ses médicaments pour la perte de poids et le diabète

** Selon le Wall Street Journal, Novo Nordisk prévoit de réduire de moitié, à partir de l'année prochaine, les prix de vente aux États-Unis de Wegovy, un médicament amaigrissant, et d'Ozempic, un médicament contre le diabète

** Selon le rapport, Ozempic et Wegovy seront vendus au prix de 675 dollars par mois à partir du 1er janvier 2027

** Mounjaro, le médicament contre le diabète d'Eli Lilly, et Zepbound, le médicament pour la perte de poids, sont cotés à plus de 1000 dollars par mois

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 1,5 % depuis le début de l'année

