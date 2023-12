Lille, Lyon, Marseille, Paris... Des maires réclament plus de régulation pour les meublés touristiques

Une trentaine d'élus de grandes villes demandent plus de pouvoirs pour les communes, afin de réglementer les meublés de tourisme du type Airbnb.

Un graffiti "Airbnb dehors", dans le quartier du Panier, une zone touristique de Marseille, le 10 novembre 2023. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les 34 élus signataires, dont les maires de Lyon, Lille, Marseille et le premier adjoint de la Ville de Paris, sont membres de l'association France urbaine. Dans une tribune lundi 4 décembre, ils jugent que les arbitrages rendus par le gouvernement dans le projet de budget 2024 se traduisent par des "dispositions timides". Ils craignent de "nouveaux reports de mesures de régulation", à l'approche des Jeux olympiques d'été à Paris (26 juillet - 11 août).

"Près d’un million de meublés de tourisme se sont substitués à des logements 'classiques'" et "un meublé touristique rapporte 2,5 à 3 fois plus qu’une location classique", écrivent-ils, rappelant que la tendance n'épargne pas les territoires périurbains. Ces élus jugent par ailleurs "trop généreux" le plafonnement à 120 jours par an de la durée maximale durant laquelle une résidence principale peut être louée comme meublé de tourisme. Ils citent les 30 jours à Amsterdam et les 31 à Barcelone.

Expérimenter les quotas

Aujourd'hui, les collectivités qui mettent en place des dispositifs de régulation "sont systématiquement attaquées en justice" , souligne France urbaine, qui réclame "des moyens juridiques, financiers et humains". Une proposition de loi transpartisane , visant à réduire le taux de 71% d'abattement fiscal sur les revenus dont bénéficient les meublés touristiques, et à soumettre les biens loués à des obligations de rénovation énergétique, était justement discutée ce lundi à l'Assemblée nationale.

Pour l'association, le texte doit comporter des "mesures fortes et claires", notamment sur "le changement de destination, la consolidation juridique des règles de compensation ou l’expérimentation de quotas" . Dans la future décentralisation annoncée de la politique du logement, les élus des grandes villes réclament enfin des pouvoirs réglementaires, comme "l'encadrement des loyers, du marché foncier, la surtaxation des logements vides" ou "le droit de préemption renforcé".