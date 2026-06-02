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LightOn veut simplifier l'accès des entreprises aux agents IA sécurisés
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 18:14

Le spécialiste français de l'intelligence artificielle sécurisée pour les données sensibles, lance LightOn Console, une plateforme en libre accès destinée aux développeurs et aux éditeurs de logiciels (ISV). Cette nouvelle infrastructure permet aux entreprises de déployer en quelques minutes, via une API, un moteur de recherche et d'analyse de données prêt à l'emploi, flexible et souverain.

Selon Igor Carron, directeur général et cofondateur de LightOn, l'essor des agents d'intelligence artificielle dans les entreprises crée un besoin croissant d'accès aux documents et connaissances internes afin de fiabiliser les réponses générées. Jusqu'à présent, les organisations devaient soit développer elles-mêmes des solutions de recherche complexes et coûteuses, soit confier leurs données sensibles à de grands fournisseurs technologiques étrangers. "Avec LightOn Console, nous leur offrons une troisième voie", affirme-t-il.

La plateforme vise ainsi à réduire considérablement les efforts de développement en mettant à disposition des équipes techniques trois briques logicielles prêtes à être intégrées au sein de leurs applications.

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