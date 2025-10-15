LightOn : Résultats du 1 er semestre 2025.

Communiqué de presse LIGHTON



Résultats du 1er semestre 2025



● Chiffre d’affaires en hausse de 15%, porté par les ventes de licences Paradigm multipliées par 5

● Des résultats intégrant les investissements liés au déploiement commercial et à la poursuite de l’innovation

● Structure financière saine pour accompagner la croissance commerciale

● Objectif d’ARR (1) réestimé entre 3 M€ et 4 M€ en 2025



A cette occasion, Igor Carron, co-fondateur et Président-Directeur Général de LightOn, a déclaré :

« Les résultats du premier semestre 2025 illustrent la dynamique enclenchée en 2024, marquée à la fois par l’intensification du déploiement commercial et par l’enrichissement continu de la plateforme Paradigm qui s’impose progressivement comme une solution de référence. La progression de l’ARR reflète des cycles de vente plus longs que prévu, avec des processus d’appels d'offres complexes et des phases pilotes. Depuis fin juin 2025, nous constatons un intérêt croissant du marché. Nos clients perçoivent de plus en plus l’intérêt de se protéger et de s’équiper avec une solution d’IA professionnelle répondant aux exigences de confidentialité des données pour remplacer l’usage non encadré désormais quotidien de l’IA par tous leurs collaborateurs. »