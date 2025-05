LightOn: lancement d'un nouveau modèle de pointe information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - LightOn annonce une nouvelle avancée dans la recherche d'information pilotée par l'IA avec 'Reason-ModernColBERT', un nouveau modèle open-source multi-vecteurs spécialement conçu pour les applications de recherche approfondie (Deep Research).



Ce modèle offre 'l'amélioration de la recherche pour les requêtes subtiles, implicites ou basées sur le raisonnement, une réduction drastique de la latence d'inférence par rapport aux LLMs massifs et une reproductibilité facilitée et transparente grâce sa disponibilité'.



'Reason-ModernColBERT est désormais disponible pour l'utilisation et l'expérimentation sur Hugging Face via PyLate, avec une documentation complète et un code facilitant le fine-tuning et le déploiement', ajoute la société spécialisée dans l'IA générative.





