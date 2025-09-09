 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 762,50
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LIGHTON : Chiffre d’affaires semestriel 2025
information fournie par Boursorama CP 09/09/2025 à 17:45

LightOn (FR0013230950 - ALTAI), acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public, publie ce jour son chiffre d’affaires du premier semestre 2025.

Avancées technologiques et commerciales significatives depuis l’IPO
Depuis son introduction en Bourse en novembre dernier, LightOn a démontré sa capacité à transformer les moyens levés en réalisations concrètes en franchissant plusieurs jalons clés dans les domaines technologiques, commerciaux et humains.
Sur le plan technologique, Paradigm a intégré des innovations de rupture telles que les capacités agentiques ou Visual RAG , positionnant la plateforme parmi les solutions les plus innovantes en matière d’analyse multimodale et d’automatisation des tâches complexes. Ces avancées s’inscrivent dans une dynamique continue et nourrie par la recherche open source (avec GTE-ModernColBERT et Reason-ModernColBERT notamment) et une implication active dans la souveraineté numérique européenne via le consortium OpenEuroLLM .

Valeurs associées

LIGHTON
9,4000 EUR Euronext Paris +8,23%

1 commentaire

  • 18:01

    ARR de 4M€ versus 60M€ de valorisation et 50 salaries ?
    Ca sent la recapitalisation dès que la trésorerie sera asséchée ....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank