LIGHTON : Chiffre d’affaires semestriel 2025

LightOn (FR0013230950 - ALTAI), acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public, publie ce jour son chiffre d’affaires du premier semestre 2025.



Avancées technologiques et commerciales significatives depuis l’IPO

Depuis son introduction en Bourse en novembre dernier, LightOn a démontré sa capacité à transformer les moyens levés en réalisations concrètes en franchissant plusieurs jalons clés dans les domaines technologiques, commerciaux et humains.

Sur le plan technologique, Paradigm a intégré des innovations de rupture telles que les capacités agentiques ou Visual RAG , positionnant la plateforme parmi les solutions les plus innovantes en matière d’analyse multimodale et d’automatisation des tâches complexes. Ces avancées s’inscrivent dans une dynamique continue et nourrie par la recherche open source (avec GTE-ModernColBERT et Reason-ModernColBERT notamment) et une implication active dans la souveraineté numérique européenne via le consortium OpenEuroLLM .