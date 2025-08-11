 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligand Pharmaceuticals chute sur une offre d'obligations convertibles de 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de Ligand Pharmaceuticals LGND.O , qui investit dans des actifs pharmaceutiques commerciaux et en phase avancée, chutent de 4,4 % à 143,45 $ dans les premiers échanges ** LGND annonce une offre de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030 dans le cadre d'un placement privé

** La société prévoit d'utiliser une partie du produit pour payer les transactions de couverture des obligations convertibles et jusqu'à 30 millions de dollars pour racheter des actions de certains achats d'obligations

** Le reste du produit peut être utilisé à des fins générales, y compris l'investissement dans des activités et des produits complémentaires

** LGND a 19,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars

** Les sept sociétés de courtage qui couvrent l'action lui attribuent une note d'au moins "achat"; la médiane des prévisions est de 158,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LGND a progressé de 40 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

