Ligand Pharmaceuticals chute sur une offre d'obligations convertibles de 400 millions de dollars

11 août - ** Les actions de Ligand Pharmaceuticals LGND.O , qui investit dans des actifs pharmaceutiques commerciaux et en phase avancée, chutent de 4,4 % à 143,45 $ dans les premiers échanges ** LGND annonce une offre de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030 dans le cadre d'un placement privé

** La société prévoit d'utiliser une partie du produit pour payer les transactions de couverture des obligations convertibles et jusqu'à 30 millions de dollars pour racheter des actions de certains achats d'obligations

** Le reste du produit peut être utilisé à des fins générales, y compris l'investissement dans des activités et des produits complémentaires

** LGND a 19,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars

** Les sept sociétés de courtage qui couvrent l'action lui attribuent une note d'au moins "achat"; la médiane des prévisions est de 158,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LGND a progressé de 40 % depuis le début de l'année