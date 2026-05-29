Liftoff, soutenue par Blackstone, vise une valorisation de 3,66 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5, et des détails au paragraphe 6) par Utkarsh Shetti et Prakhar Srivastava

Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 3,66 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dans une nouvelle tentative pour tester l'intérêt des investisseurs sur les marchés publics après avoir annulé son lancement initial.

La société basée à Redwood City, en Californie, cherche à lever jusqu'à 418 millions de dollars en proposant 19 millions d'actions à un prix compris entre 20 et 22 dollars chacune. Ce montant est à comparer aux 762 millions de dollars qu'elle espérait lever lors de son offre précédente.

Cette nouvelle tentative d'introduction en bourse intervient alors que le marché des introductions en bourse a été frappé par une vague de ventes massives de titres d'entreprises spécialisées dans les logiciels, que les investisseurs considèrent comme vulnérables aux bouleversements liés aux progrès rapides de l'intelligence artificielle.

“Si l'entreprise parvient à mener à bien son introduction en bourse, cela devrait ouvrir la voie à d'autres entreprises similaires souhaitant entrer en bourse”, a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

“Cela pourrait également signifier que l'optimisme actuel et la forte appétence pour le risque en matière d'introductions en bourse l'emportent globalement sur les éventuelles perceptions négatives liées aux matrices de valorisation des actions du secteur des logiciels, qui ont été fortement affectées par les craintes liées à l'IA.”

Les introductions en bourse de grandes entreprises de logiciels ont été largement absentes cette année, les investisseurs ayant réévalué les valorisations dans un contexte de progrès rapides de l'intelligence artificielle. L'offre de Liftoff devrait permettre de tester si l'appétit pour les introductions en bourse de logiciels est en train de revenir.

Après le retrait de Liftoff, le marché des nouvelles introductions en bourse a été frappé par une nouvelle vague de nervosité, les fortes fluctuations liées à la guerre en Iran ayant pesé sur l’appétit pour le risque sur les marchés boursiers. Les espoirs d’un conflit de courte durée ont toutefois permis aux marchés boursiers de remonter.

La société a été créée lorsque Blackstone a fusionné ses sociétés en portefeuille Liftoff et Vungle en 2021. Elle fournit des outils de marketing et de monétisation aux développeurs d’applications mobiles afin de les aider à acquérir des utilisateurs et à stimuler l’engagement.

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération, à l'issue de laquelle Liftoff prévoit de s'introduire au Nasdaq sous le symbole “LFTO”.