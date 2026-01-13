Liftoff, soutenue par Blackstone, dépose son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats au paragraphe 4, des détails et le contexte aux paragraphes 5-8)

Liftoff, un fournisseur de services de marketing pour applications mobiles, soutenu par Blackstone

BX.N , a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis mardi.

Les sociétés de capital-investissement devraient intensifier leur activité en 2026, car les sorties restent lentes et les périodes de détention s'allongent, ce qui crée une pression pour restituer plus de liquidités à leurs investisseurs.

Reuters avait rapporté l'année dernière que Blackstone envisageait une vente de Liftoff qui pourrait valoriser l'entreprise à 4 milliards de dollars ou plus, y compris une introduction en bourse ou une vente privée.

La société a enregistré une perte nette de 25,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 491,6 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2025, contre une perte nette de 7,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 377,1 millions de dollars pour la même période en 2024.

En mai, Blackstone a vendu une participation minoritaire dans Liftoff à General Atlantic, tout en conservant une participation majoritaire.

Liftoff , dont le siège se trouve à Redwood City, en Californie, propose une plateforme basée sur l'IA qui offre des solutions de bout en bout en matière de marketing à la performance et de monétisation pour l'économie des applications mobiles.

Les introductions en bourse devraient prendre de l'ampleur en 2026, car les baisses de taux d'intérêt prévues renforcent la confiance des investisseurs et leur goût du risque.

La société a l'intention d'utiliser le produit de l'introduction en bourse à des fins générales et pour rembourser l'encours de sa dette.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

Liftoff sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LFTO".