Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, vise une valorisation de 5,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Liftoff Mobile, soutenu par le gestionnaire d'actifs Blackstone BX.N , vise une valorisation allant jusqu'à 5,17 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis, a indiqué jeudi le fournisseur d'applications mobiles de marketing.

La société basée à Redwood City, en Californie, vise à lever jusqu'à 762 millions de dollars en vendant 25,4 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 26 et 30 dollars.

L'offre intervient alors que Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, se prépare à l'un des plus vastes programmes d'introductions en bourse de son histoire.

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'offre.

Liftoff sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LFTO".