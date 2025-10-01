Lifeway Foods chute à la suite de l'accord avec Danone qui remodèle le conseil d'administration

30 septembre - ** Les actions du fabricant de kéfir Lifeway Foods LWAY.O ont baissé de ~6% à 26,24 $ après la cloche

** La société déclare qu'elle est en train d'évaluer les alternatives d'allocation de capital

** La société signe un accord de coopération avec Danone North America PBC DANO.PA , dans le cadre d'un plan qui prévoit que LWAY renouvelle son conseil d'administration en y intégrant quatre nouveaux administrateurs indépendants

** Au début du mois, Danone a déclaré dans un document déposé auprès de la SEC qu'elle ne poursuivrait plus l'acquisition de Lifeway, ajoutant qu'elle examinait d'autres solutions

** Deux membres du conseil d'administration se retireront au plus tard lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Lifeway en 2026

** LWAY séparera les rôles de président et de directeur général d'ici le 30 octobre 2025

** Danone accepte de renoncer à certains droits dans le cadre de l'accord des actionnaires

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 12 % depuis le début de l'année