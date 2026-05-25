Lifestyle Communities progresse après que Citi a relevé son objectif de cours suite à la prise de participation de Hometown Australia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

25 mai - ** Les actions de Lifestyle Communities LIC.AX progressent de 4,5 % à 5,1 A$, atteignant leur plus haut niveau depuis le 19 mars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis le 17 avril, si les gains se maintiennent

** Citi relève son objectif de cours de 5,1 A$ à 5,40 A$, et maintient sa recommandation « neutre » pour le promoteur immobilier résidentiel

** La société de courtage s'attend à ce que le marché soit favorablement orienté vers un potentiel de rachat de LIC après que la société américaine Hometown Australia a augmenté sa participation dans la société, la faisant passer d'environ 9,8 % à environ 13,2 %.

** Ajoute que le titre s'est négocié avec une décote significative par rapport à sa valeur comptable, contrairement à ses pairs, qui se négocient soit avec une très faible décote, soit avec une prime

** Hometown Australia a procédé à une première acquisition en mars, ce qui a fait bondir le titre de 17,2 % le jour même; Citi s'attend à une réaction similaire lundi

**Le titre affiche une légère hausse de 0,8 % depuis le début de l'année, en incluant les fluctuations de la journée