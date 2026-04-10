LifeMD progresse après avoir ajouté une nouvelle pilule quotidienne contre l'obésité à son programme de gestion du poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de la société de télésanté LifeMD

LFMD.O augmentent de 3 % à 3,48 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle offrira Foundayo, une nouvelle pilule orale à prise unique quotidienne contre l'obésité, dans le cadre de son programme de gestion du poids, à la suite de l'approbation de la FDA des États-Unis le 1er avril

** La société déclare que Foundayo, développé par Eli Lilly

LLY.N , est destiné aux adultes obèses ou en surpoids avec des problèmes de santé connexes

** Le prix commence à 149 $ par mois pour les patients qui paient comptant; certains patients assurés commercialement peuvent payer aussi peu que 25 $ en utilisant une carte d'épargne de Lilly

** La couverture par Medicare devrait commencer en juillet; les ordonnances seront exécutées par le biais de l'expédition LillyDirect aux patients

** En date de la dernière clôture, l'action a légèrement baissé depuis le début de l'année