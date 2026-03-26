Liberty Energy progresse grâce à l'augmentation de son émission d'obligations convertibles à 475 millions de dollars

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26 mars - ** Les actions de la société de services pétroliers Liberty Energy LBRT.N ont augmenté de 0,6 % à 28,96 $ jeudi après une augmentation supérieure à ce qui était prévu ** La société LBRT, basée à Denver, Colorado, a annoncé jeudi le prix d'un placement privé de 475 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % à 6 ans (CBs)

** La taille de l'offre a été augmentée de 450 millions de dollars; le prix de conversion initial de 37,44 dollars représente une prime de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 28,80 dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales

** Elle a également l'intention d'utiliser environ 69,8 millions de dollars pour payer le coût des transactions d'achat plafonné; le prix plafond initial est fixé à 72 dollars, soit 150 % de plus que le dernier cours de clôture ** Début février, LBRT a lancé une offre de 700 millions de dollars d'obligations à 0 % à 5 ans pour rembourser la dette et à d'autres fins

** Avec le mouvement de la session, l'action est en hausse de 57% depuis le début de l'année, et en baisse de ~11% par rapport au record intrajournalier de 32,40 $ atteint il y a une semaine

** 7 analystes sur 11 considèrent l'action comme un " achat fort " ou un " achat ", 4 comme un " maintien "; PT médian de 30 $, selon les données de LSEG