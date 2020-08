Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Près de 2.700 tonnes de nitrates d'ammonium étaient stockées dans le port Reuters • 04/08/2020 à 23:44









BEYROUTH, 4 août (Reuters) - Près de 2.700 tonnes de nitrates d'ammonium, un produit qui entre dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs, étaient stockées depuis plusieurs années dans l'entrepôt qui serait l'épicentre de l'explosion qui a ravagé Beyrouth, a déclaré mardi un haut responsable libanais cité par des médias locaux. Sur le compte Twitter de la présidence libanaise, le président Michel Aoun a considéré qu'il était "inacceptable" qu'une telle quantité d'un tel produit ait pu être entreposé depuis six ans dans le bâtiment. (Ghaida Ghantous; version française Nicolas Delame)

