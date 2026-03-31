Li Shufu, président de Geely, estime que Volvo Cars devrait s'efforcer davantage d'exploiter les partenariats mondiaux

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(Ajout du contexte dans les paragraphes 2 et 5, citation du directeur général de Volvo Cars dans les paragraphes 6 et 7)

Volvo Cars VOLCARb.ST devrait approfondir sa coopération avec ses marques sœurs telles que Polestar PSNY.O et Geely Autos 0175.HK et renforcer ses capacités de recherche et de développement en Chine, a déclaré mardi le président de Volvo Cars et de Geely Holding, Li Shufu.

Le constructeur automobile suédois, détenu majoritairement par Geely Holding, a déclaré plus tôt mardi qu'il échangerait plus de 300 millions de dollars de dettes de Polestar contre des actions afin de rationaliser la production aux États-Unis. Cette décision est intervenue un jour après que Volvo a annoncé un accord de distribution exclusif en Europe avec Lynk & Co, une autre marque de Geely.

"Travailler de manière isolée conduira finalement à un chemin autodestructeur vers l'obsolescence", a déclaré Li Shufu lors de l'assemblée générale annuelle de Volvo Cars, faisant référence à plus d'un milliard de dollars de dépréciations comptabilisées par la société l'année dernière.

"Le conseil d'administration travaille activement à relever ces défis sérieux et à identifier des solutions viables dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté.

Face au ralentissement de la demande de véhicules électriques et à la pression croissante des tarifs douaniers, Volvo Cars a réintégré l'année dernière son ancien directeur général et ancien président de Polestar, Hakan Samuelsson, qui a déclaré que les synergies seraient au cœur de sa stratégie.

"L'industrie automobile chinoise, relativement récente, va occuper une grande partie du marché", a déclaré M. Samuelsson mardi.

"Notre relation avec Geely nous offre une occasion unique d'utiliser ces synergies, de minimiser les coûts de développement et de prendre en compte la baisse des coûts des matériaux et des modules."