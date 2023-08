LHYFE : Un consortium français, composé de Lhyfe et TSE, va créer un hub énergétique vert en réindustrialisant le site des Fonderies du Poitou, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine

Nantes (France), le 30 août 2023 – 17h45 – Lhyfe (Euronext : LHYFE), producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable, et TSE, producteur indépendant français d'énergie solaire, annoncent bâtir les fondations d'un véritable parc industriel tourné vers les énergies vertes et l'économie circulaire sur le site des Fonderies du Poitou avec notamment l'installation d'un parc de panneaux photovoltaïques et une unité de production d'hydrogène vert et renouvelable.

Un projet de reprise coconstruit avec le soutien exceptionnel de la Région Nouvelle-Aquitaine

Un an après la fermeture du site, le tribunal de commerce de Paris vient de rendre sa décision sur le rachat des actifs fonciers et immobiliers des deux sites des Fonderies du Poitou : le site des Fonderies d'Ingrandes (43 ha, 40 000 m² de bâtiments) et le Centre d'Enfouissement Technique d'Oyré (35 ha).

Le site des Fonderies d'Ingrandes est repris par un consortium, constitué en groupement solidaire, des sociétés Lhyfe et TSE. Quant au centre d'enfouissement technique, il est repris intégralement par TSE et son terrain sera consacré exclusivement à la production d'énergie solaire (45 GWh).

Depuis plus d'un an et demi, Lhyfe et TSE ont préparé ce rachat, accompagnés et soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine, par l'agglomération de Grand Châtellerault, par la Préfecture de la Vienne et la Sous-préfecture de Châtellerault, pour construire un projet commun qui dépasse très largement la « simple » production d'hydrogène vert ou d'électricité verte.

Un projet de réindustrialisation tournée vers les énergies vertes

« Le projet conjoint de Lhyfe et TSE pour le site des Fonderies d'Ingrandes est particulièrement ambitieux. Il consiste d'abord à démanteler les infrastructures existantes et à dépolluer le site pour le rendre conforme au processus d'industrialisation grâce au Fonds vert et ensuite à bâtir les fondations d'un véritable parc industriel écologique où les entreprises travailleront en synergie. », explique Ghislain Robert, Directeur commercial France de Lhyfe .

« Après un travail de près de deux ans, en concertation et avec le soutien des collectivités territoriales, TSE et Lhyfe sont fiers, au travers d'un consortium innovant, de porter ce projet de revitalisation du site historique des Fonderies du Poitou. Un projet de réindustrialisation vert et vertueux, créateur d'emplois permettant d'accélérer la transition énergétique et le développement économique du territoire », déclare Alban Casimir, Directeur général délégué à la Convergence industrielle chez TSE .

La puissance photovoltaïque que TSE planifie d'installer sur le site du centre d'enfouissement ainsi que sur le site des Fonderies d'Ingrandes pourrait alimenter en électricité le site des Fonderies d'Ingrandes, et permettre à Lhyfe de produire un hydrogène vert et renouvelable. L'électricité produite représentera l'équivalent de la consommation de la ville de Poitiers.

Un projet vertueux pour redynamiser l'économie locale

Plusieurs entreprises ont déjà témoigné de leur intérêt pour rejoindre le site d'Ingrandes, en synergie avec Lhyfe et TSE, dont notamment une entreprise de logistique industrielle qui viendrait installer une plateforme logistique de 20 000 m², ainsi que des entreprises productrices de e-carburant (e-methanol et rDME).

À terme, ce hub énergétique vert devrait permettre, avec la contribution de toutes les entreprises concernées, la création de 250 à 300 emplois et représenterait un montant d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros.

« Pour la Région, c'est un projet emblématique de reconversion d'un site industriel majeur de la Nouvelle-Aquitaine. Tourné vers les énergies vertes et l'économie circulaire, ce projet, porté par le consortium créé par Lhyfe et TSE, va permettre de créer des centaines d'emplois qualifiés et non délocalisables. Il s'inscrit pleinement dans le cadre de notre feuille de Route NeoTerra et de notre volonté de devenir la première région éco-responsable de France. C'est un second souffle pour le bassin d'emploi du Châtelleraudais, qui a été lourdement impacté par les crises successives ces dernières années », souligne Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine .

“ Notre agglomération accueille cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Seulement un an après sa liquidation, nous allons écrire une nouvelle page pour les Fonderies du Poitou et ce, grâce aux efforts combinés des pouvoirs publics. Le projet porté par le consortium d'entreprises est en phase avec notre volonté de faire de Grand Châtellerault, le territoire vert de l'industrie, et surtout avec les objectifs de notre PCAET. Enfin avec plus de 250 emplois à la clé, c'est là un facteur d'attractivité important pour l'agglomération ”, explique Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et président de Grand Châtellerault .

Enfin, ce projet, précise la Préfecture de la Vienne, s'inscrit dans l'un des piliers de France 2030 (des financements pourraient être mobilisés à terme) comme le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine qui doit dans le cadre de Neoterra disposer de soutiens financiers.

Pour interviewer les porte-parole, veuillez contacter le service de presse.

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

A propos de TSE

TSE est un producteur indépendant français d'énergie solaire présent sur l'ensemble de la chaine de valeur. Son parc en exploitation est composé de 17 centrales solaires soit l'équivalent de la consommation électrique de 130 000 habitants. En septembre 2021, TSE a inauguré la deuxième plus grande centrale photovoltaïque de France, située à Marville, dans la Meuse d'une puissance installée de 150 MW pour une surface de près de 150 ha.

Avec une solution totalement innovante d'ombrière agricole, TSE est également un des leaders de l'agrivoltaïsme et a inauguré en septembre 2022 sa première canopée agricole, innovation mondiale, à Amance, en Haute-Saône sur une parcelle de grandes cultures. ?

En avril 2023, TSE a levé 130 millions d'euros en capital afin de renforcer son développement.?

En mai 2023, TSE a annoncé sa participation dans le consortium Holosolis qui a pour projet la construction d'une gigafactory photovoltaïque à Sarreguemines. Avec une capacité de production de 5 GW par l'an, l'usine produira, en rythme de croisière, 10 millions de panneaux photovoltaïques soit l'équivalent des besoins énergétiques d'un million de foyers.

Plus d'informations sur tse.energy

Contacts :

Lhyfe : Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

+33 (0)6 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com Relations presse financière

ACTUS

Manon Clairet

+33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relations investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com Région Nouvelle-Aquitaine

Rachid Belhadj

rachid.belhadj@nouvelle-aquitaine.fr

06 18 48 01 79 TSE

Charlotte Mariné

Publicis Consultants

charlotte.marine@publicisconsultants.com

06 75 30 43 91 Communauté d'Agglomération Grand Châtellerault

Aurore Ymonnet

aurore.ymonnet@grand-chatellerault.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x52aaJdvZm3Hl5+dZ8qYmGKWa2hkmJKbbpWZnGhwY8ubaW1gyZdoaZuXZnFimmhs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81536-cp-lhyfe-fonderies-du-poitou_30082023_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com