Lhyfe: signe un contrat majeur avec Inocel information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce la signature d'un contrat majeur avec Inocel. Ce contrat stratégique porte sur la fourniture d'hydrogène vert (jusqu'à 140 tonnes) sur une période de quatre ans pour alimenter les bancs d'essai des piles à combustible fabriquées par Inocel.



A compter de 2025, Lhyfe assure l'approvisionnement en hydrogène vert des usines d'Inocel situées à Belfort (région Bourgogne-Franche-Comté) et à Saint-Égrève (région Auvergne-Rhône-Alpes).



Cet hydrogène vert alimente les bancs d'essai des piles à combustible d'Inocel, les plus puissantes au monde sur le marché (300 kW). Ces piles à combustible, avec une efficience énergétique de 60%, offrent un coût d'utilisation compétitif face au diesel.



Les piles à combustible de forte puissance telles que celles actuellement développées par Inocel permettent de répondre aux besoins croissants de génération d'électricité propre mobile et stationnaire, notamment les groupes électrogènes à hydrogène pour des sites hors réseau électrique (événements, chantiers de construction, ports, etc.), des installations industrielles ou des bâtiments nécessitant une alimentation électrique stable (datacenters, hôpitaux, bâtiments d'exploitation et banques), mais aussi pour le secteur maritime et la mobilité lourde terrestre.





Valeurs associées LHYFE 3,37 EUR Euronext Paris 0,00%