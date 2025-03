LHYFE : Résultats annuels 2024 : accélération de la croissance avec la multiplication par 4 du chiffre d'affaires et la signature de nouveaux clients

2024, une année marquée par l'essor commercial et le développement industriel

Un chiffre d'affaires annuel 2024 record de 5,1 M€, x4 par rapport à 2023

Un portefeuille croissant de près de 50 clients à fin 2024 et plusieurs contrats majeurs de fourniture d'hydrogène vert signés en France et en Allemagne

Une capacité installée d'électrolyse en forte progression, à 22 MW, x22 par rapport à l'IPO

2 FIDs [1] annoncées en 2024 : Croixrault (pour un site de 5 MW dans les Hauts de France) et Le Cheylas (pour un site de 10 MW en Auvergne Rhône Alpes) actuellement en construction

Maintien d'une trésorerie disponible solide de 72 M€ à fin 2024

Obtention de la 1 ère place en Europe en termes de performance ESG, dans le secteur Industrie - Services aux collectivités, selon le classement EthiFinance

Signature d'un protocole d'accord majeur avec Masdar pour co-développer des projets de production d'hydrogène vert à grande échelle en Europe

Positionnement renforcé dans la chaîne de valeur de production d'hydrogène vert

Track record unique avec l'installation de 6 sites de production d'hydrogène vert par électrolyse, sécurisant les futurs déploiements de sites de capacités croissantes

3 sites en construction ou extension, soit une augmentation de plus de 75% des capacités de production d'ici 2026

Constitution de l'une des plus grandes flottes modernes de transport d'hydrogène bulk [2] dans l'UE, avec près de 70 conteneurs hydrogène en service dans 8 pays, permettant à Lhyfe d'avoir une large couverture clients en Europe

Forte croissance du chiffre d'affaires attendue en 2025 et confirmation des objectifs 2026

Hausse significative du chiffre d'affaires en 2025 : Multiplication attendue entre x2 et x3 des ventes d'hydrogène vert Forte croissance attendue des revenues liés aux partenariats

Confirmation de l'objectif de marge d'EBITDA Groupe de +10% pour un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2026

Nantes (France) – 27 mars 2025 – 7h00 - Au cours de sa réunion du 26 mars 2025, le Conseil d'administration de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2024 (période du 1 er janvier au 31 décembre 2024). Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport d'audit sera émis courant avril par les commissaires aux comptes.

Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe :

« En 2024, dans un environnement de marché exigeant pour le secteur de l'hydrogène vert en Europe, Lhyfe a démontré sa capacité à se démarquer en poursuivant avec succès sa croissance et son développement. Grâce à des avancées commerciales et opérationnelles significatives – notamment la multiplication par quatre de notre chiffre d'affaires, la signature de nouveaux clients, l'augmentation de nos capacités de production et la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques – nous avons su confirmer notre position en tant que pionnier et acteur incontournable dans la production et fourniture d'hydrogène vert. Lhyfe se positionne désormais comme un interlocuteur de premier rang pour les consommateurs d'hydrogène vert en Europe. »

Chiffre d'affaires 2024 multiplié par 4 par rapport à 2023

En 2024, Lhyfe a quadruplé son chiffre d'affaires à 5,1 M€, par rapport à 2023 (1,3 M€), qui marquait déjà un doublement par rapport à 2022 (0,6 M€).

Cette performance reflète principalement une production à pleine capacité du site de Bouin sur l'ensemble de l'année et l'élargissement du portefeuille de clients avec la signature de nouveaux contrats de vente d'hydrogène vert.

En 2024, le Groupe a réalisé plus de 470 livraisons, principalement en France et en Allemagne, s'appuyant sur sa flotte d'environ 70 conteneurs, et avec un taux de service de 99%.

Au cours de l'année, Lhyfe a continué d'élargir son portefeuille clients à la fois en France et en Allemagne, avec notamment :

En France, les nouveaux contrats signés incluent la fourniture d'hydrogène vert à la société de taxi Hysetco pour plus de 45 tonnes sur une période de 18 mois, et la fourniture d'hydrogène vert sur 3 ans à un opérateur de stations-service pour plus de 45 tonnes par an.

En Allemagne, Lhyfe a signé un contrat de fourniture d'hydrogène vert d'une durée de cinq ans avec H2 Mobility Deutschland, le plus grand opérateur européen de stations publiques d'hydrogène, pour fournir plus de 240 tonnes d'hydrogène vert en moyenne par an. En outre un contrat de fourniture de deux ans à partir de 2025 a été signé avec un grand acteur du secteur de l'énergie aux Pays-Bas pour plus de 100 tonnes d'hydrogène vert par an en moyenne.

Ces contrats contribueront à la montée en puissance commerciale des sites existants et futurs du Groupe, en France et en Allemagne.

Accroissement de la capacité de production installée

En France : Bouin, Buléon et Bessières

Pour répondre à l'accroissement de la demande des clients dans la région, la capacité de production du site de Bouin sera portée de 1 MW à 2,5 MW et sera mise en œuvre en fonction du planning de production du site. En 2024, l'autorisation de stockage sur site a été augmentée de 1 tonne à 5 tonnes.

Les sites de Buléon et Bessières, d'une capacité d'électrolyse de 5 MW chacun, sont installés.

En Allemagne : Tübingen et Schwäbisch Gmünd

À Tübingen, le site de production onsite (1 MW) a été installé pour le compte de Deutsche Bahn Energie.

À Schwäbisch Gmünd, le site de production d'une capacité installée d'électrolyse de 10 MW est désormais installé. Il capitalise sur le design des sites de Lhyfe installés en France, l'expérience commerciale acquise et une base de clients déjà constituée. La montée en puissance commerciale débutera en 2025.

Progression des sites en phase Construction

À Croixrault, dans les Hauts-de-France, les travaux de génie civil, lancés au 1 er semestre 2024, sont désormais achevés. Les prochaines étapes incluent l'installation de l'ensemble des équipements, de l'infrastructure électrique et de la tuyauterie. Ce site de production de 5 MW (jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour) alimentera les usages locaux en matière de mobilité et d'industrie.

Au Cheylas, entre Grenoble et Chambéry, les travaux de génie civil de ce site de 10 MW (jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour) sont désormais achevés. Les prochaines étapes incluent l'installation de l'ensemble des équipements, de l'infrastructure électrique et de la tuyauterie. À partir de 2025, et pour une période de 10 ans, Lhyfe fournira jusqu'à 1,6 tonne d'hydrogène vert par jour à son principal client, HYmpulsion, pour répondre aux besoins de 7 de ses stations d'avitaillement en hydrogène situées sur l'arc alpin. Lhyfe approvisionnera également des industriels régionaux cherchant à substituer de l'hydrogène gris ou du gaz naturel par de l'hydrogène vert.

Un pipeline de projets de 9,1 GW à fin 2024

À fin 2024, le pipeline de projets de Lhyfe représente une capacité d'électrolyse totale de 9,1 GW (vs. 9,9 GW à fin 2023).

Ce portefeuille de projets est géré de manière dynamique par les équipes de Lhyfe, qui travaillent à la transformation et à la maturation des projets. Les projets à un stade de développement avancé [3] représentent une capacité totale de 553 MW à fin 2024 (vs. 564 MW à fin 2023).

En 2024, les équipes de Lhyfe ont continué à travailler sur le développement de projets bulk, on-site et backbone, avec l'atteinte de jalons significatifs pour plusieurs d'entre eux [4] :

Projets bulk (livraison en vrac par la route) : Lancement d'un premier projet à Wallsend, au Royaume-Uni, avec un site de production d'hydrogène vert de 20 MW ; Obtention de deux subventions d'environ 11 M€ chacune pour deux unités de production de 10 MW à Jordberga et Vaggeryd, dans le sud de la Suède.



Projets onsite (production directement sur le site du client) : Obtention d'une subvention pouvant aller jusqu'à 149 M€ de l'Etat français pour le projet Green Horizon qui prévoit la construction d'une usine de production d'hydrogène vert de 100 MW à proximité de Le Havre, en Normandie ; Conclusion d'un protocole d'accord avec Ugitech, filiale de Swiss Steel Group, visant à installer une unité de production d'hydrogène vert sur le site d'Ugitech à Ugine, en Savoie, d'une capacité d'électrolyse de 30 MW (jusqu'à 12 tonnes par jour) ; Conclusion d'un partenariat exclusif avec Elyse Energy, pionnier de la production de molécules bas-carbone, en vue de développer la production d'e-méthanol à partir d'hydrogène vert qui serait produit par Lhyfe au sein d'un site de production (jusqu'à 85 tonnes par jour) à construire, dans la zone du Port de Saint-Nazaire ; Conclusion d'un partenariat avec OX2, l'un des plus grands développeurs européens d'éoliennes terrestres, et Velarion, pour créer un pôle industriel basé sur l'hydrogène à Ånge, en Suède, comprenant une unité d'environ 300 MW (jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène vert par jour), qui serait utilisé par la future usine d'engrais de Velarion. En octobre 2024, la municipalité d'Ånge a approuvé la construction par OX2 du parc éolien qui alimentera le site de production de Lhyfe en électricité renouvelable.



Au 31 décembre 2024, le pipeline commercial de Lhyfe se répartit selon les différentes phases d'un projet comme suit :

Fin 2024 Fin 2023 Unités en Opération 22 MW 6 MW Projets phase « Construction [5] » 33 MW 39 MW Projets phase « Awarded 5 » 10 MW 25 MW Projets phase « Tender ready 5 » 510 MW 495 MW Sous-total Projets à un stade de développement avancé [6] 553 MW 564 MW Projets phase « Advanced development 5 » 4,1 GW 5,0 GW Projets phase « Early stage 5 » 4,4 GW 4,3 GW Total pipeline commercial 9,1 GW 9,9 GW

Performance ESG : 1 ère place en Europe

Lhyfe a amélioré son rating ESG en obtenant en novembre 2024 [7] le certificat Platine, plus haut niveau de certification décerné par l'agence de notation extra-financière EthiFinance. Avec une notation de 86/100, en progression de +17 points en deux ans, Lhyfe confirme la performance de son modèle d'entreprise et se positionne à la 1 ère place (sur 73 entreprises) de son secteur en Europe (Industrie - Services aux collectivités) et à la 7 ème place en France tous secteurs confondus.

Cette performance reflète l'engagement et les efforts continus de l'ensemble des équipes pour développer le projet d'entreprise de Lhyfe et participer ainsi à la décarbonation de l'industrie et de la mobilité, tout en garantissant la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.

Résultats annuels 2024

Compte de résultat consolidé

En M€ - IFRS 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d'affaires 5,1 1,3 EBITDA ajusté [8] (25,7) (28,1) Résultat opérationnel courant (28,7) (33,9) Résultat opérationnel (29,0) (34,4) Résultat financier 1,2 1,6 Résultat net de l'ensemble consolidé (29,2) (33,6)

Le chiffre d'affaires 2024 a quadruplé pour s'établir à 5,1 M€, contre 1,3 M€ en 2023, principalement lié à la fourniture et la distribution d'hydrogène vert produit sur le site de Bouin. Cette augmentation significative du chiffre d'affaires est le résultat d'un accroissement du portefeuille de clients du Groupe, en France et en Allemagne et du fonctionnement à pleine capacité du site de Bouin.

L'EBITDA ajusté est de (25,7) M€ en 2024, en amélioration par rapport aux (28,1) M€ en 2023, reflétant principalement une marge complémentaire résultant d'une hausse de l'activité (+3,5 M€) et une gestion efficace des coûts.

La perte d'exploitation courante du Groupe s'élève à (28,7) M€, contre (33,9) M€ au 31 décembre 2023, reflétant notamment l'amélioration de l'EBITDA.

Le résultat financier est positif à 1,2 M€ contre 1,6 M€ en 2023, reflétant notamment une hausse des charges financières liées au refinancement d'actifs de transport d'hydrogène (conteneurs).

La perte nette pour la période est de (29,2) M€, contre une perte nette de (33,6) M€ en 2023.

Bilan consolidé

La variation de trésorerie s'est élevée à (42,1) M€ sur la période, répartie comme suit :

(27,0) M€ de cash-flow opérationnel, contre (22,6) M€ en 2023, reflétant notamment une variation négative du besoin en fonds de roulement (-3,9 M€ contre une variation positive de +3,5 M€ en 2023) ayant compensé l'amélioration de l'EBITDA et le produit non-cash lié à un plan de paiements fondés en actions ;

(34,6) M€ de cash-flow d'investissement contre (44,1) M€ en 2023, lié principalement à l'achat d'équipements pour les sites en construction et aux coûts de développement et d'ingénierie des projets ;

19,5 M€ de cash-flow de financement contre 36,5 M€ en 2023, reflétant principalement le refinancement sous forme de crédit-bail d'actifs de transport et de stockage d'hydrogène pour 10,4 M€, un financement additionnel de 3 M€ dans le cadre du crédit vert syndiqué signé fin 2023 ainsi que des subventions encaissées au cours de la période pour 12,2 M€. Pour rappel, en 2023, 28 M€ de nouveaux financements corporate avaient été enregistrés.

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 71,8 M€. A cette même date, la trésorerie disponible de la société s'établissait à 72,2 M€, tandis que la trésorerie nette [9] s'élevait à (8,0) M€.

Cette position solide de trésorerie confère à la société une bonne visibilité pour poursuivre le déploiement de sa stratégie, l'accroissement de ses capacités de production et le développement de son pipeline de projets.

Par ailleurs, afin d'accompagner le développement et la construction de son pipeline de projets, Lhyfe a continué à sécuriser des subventions [10] au cours de l'année, et notamment :

6,2 M€ auprès de la région et de l'Europe pour l'unité de production en cours de construction au Cheylas (10 MW) ;

Environ 22 M€ de la part de Klimatklivet pour les projets d'unités de 10 MW en Suède (Jordberga et Vaggeryd) ;

Jusqu'à 149 M€ de la part de l'État français Pour le projet GreenHorizon au Havre (100 MW).

A fin 2024, les subventions sécurisées représentaient 242 M€.

Confirmation de la stratégie de co-développement : signature d'un protocole d'accord majeur avec Masdar

Début 2025, Lhyfe et Masdar, le leader des énergies propres aux Émirats arabes unis, ont signé un protocole d'accord afin d'explorer les opportunités de co-développement dans des projets de production d'hydrogène vert à grande échelle en Europe.

Ce protocole d'accord, signé à l'occasion de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi 2025 (ADSW 2025), s'inscrit dans le cadre de la stratégie annoncée en 2024 par Lhyfe, qui consiste à co-développer des projets en collaboration avec des investisseurs financiers ou industriels souhaitant investir dans des projets de production d'hydrogène vert.

Masdar a pour objectif d'atteindre 100 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici à 2030 et entend également devenir un producteur de premier plan d'hydrogène vert dans ce même délai, avec l'objectif d'atteindre une production annuelle d'un million de tonnes d'hydrogène vert ou de ses dérivés aux Émirats arabes unis et dans le monde entier d'ici dix ans.

Une visibilité accrue sur le déploiement européen de l'hydrogène vert

Lhyfe entend bénéficier du déploiement continu du secteur de l'hydrogène vert en Europe, soutenu par des initiatives stratégiques et par des mécanismes de financement renforcés.

Avec le Clean Industrial Deal annoncé en février 2025, l'Union européenne soutient les efforts en matière de décarbonation et de compétitivité de l'industrie dans un souci de souveraineté énergétique. Elle vise à réduire les coûts énergétiques tout en soutenant la transition vers des sources d'énergie propres dont l'hydrogène renouvelable et en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles importés. Cette initiative s'accompagne aussi de la mobilisation de plus de 100 milliards d'euros pour soutenir la fabrication de technologies propres au sein de l'UE.

D'ici mai 2025, au titre des mandats RED III, chaque État membre va devoir fixer des objectifs de consommation d'hydrogène renouvelable dans les secteurs industriels et du transport à l'horizon 2030.

Parallèlement, le secteur bénéficie du déploiement de mécanismes de soutien par les principaux pays européens. Le Royaume-Uni met en œuvre les enchères HAR, les Pays-Bas proposent les subventions OWE, l'Allemagne développe le système d'enchères H2Global, tandis que la France a mis en place un mécanisme de soutien à la production (MSP) d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone.

Enfin, l'Union européenne a récemment réaffirmé le rôle de l' Hydrogen Bank , avec la poursuite en 2024 et 2025 des mécanismes d'enchères permettant aux producteurs d'hydrogène vert d'obtenir des subventions sous la forme de primes fixes par kilogramme d'hydrogène vert produit.

Ces avancées ont favorisé les décisions finales d'investissement (FID), multipliées par 4 en 2024, et donnent au secteur davantage de visibilité.

Perspectives et objectifs financiers

Fort de l'atteinte de ses objectifs 2024, le Groupe continue en 2025 de déployer sa feuille de route opérationnelle et commerciale, basée sur :

la montée en puissance de ses sites nouvellement installés en France et en Allemagne,

la poursuite de la construction de ses deux prochains sites français à Croixrault et Le Cheylas,

la préparation des prochaines décisions finales d'investissement dont celle de Green Horizon.

Pour 2025, le Groupe table ainsi sur une croissance significative de son chiffre d'affaires avec :

une multiplication attendue entre x2 et x3 des ventes d'hydrogène, par rapport à 2024 ;

une nouvelle stratégie de vente s'appuyant sur les ventes indirectes, c'est-à dire en s'appuyant sur un réseau de revendeurs ;

la forte croissance attendue des revenus liés aux partenariats (qui sera détaillée lors de la publication des résultats semestriels 2025 en septembre 2025).

Le Groupe confirme ses objectifs 2026 et 2030 :

au titre de l'exercice 2026, une marge d'EBITDA ajusté Groupe [11] d'environ 10% pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 100 M€ ;

à l'horizon 2030, une capacité installée de 3 GW d'actifs sous gestion [12] et une marge d'EBITDA ajusté Groupe supérieure à 30%. A titre indicatif, à cette date, la part nette des actifs détenue par Lhyfe [13] devrait s'élever à environ 20%.

Calendrier financier

Date Publication Vendredi 23 mai 2025 Assemblée générale

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE). Plus d'information sur Lhyfe.com

Annexe – Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d'affaires 5 099 1 317 Produits des activités ordinaires 5 099 1 317 Achats consommés -891 -645 Charges externes -12 482 -12 438 Charges de personnel -16 944 -20 593 Impôts, taxes et versements assimilés -230 -172 Autres produits et charges opérationnels courants 585 1 861 Dotations aux amortissements sur immobilisations -3 533 -3 290 Dotations aux provisions pour risques et charges -337 -14 Résultat opérationnel courant -28 733 -33 974 Autres produits et charges opérationnels non courants -271 -395 Résultat opérationnel non courant -271 -395 Résultat opérationnel -29 004 -34 369 Coût de l'endettement financier -1 411 -672 Autres produits et charges financiers 2 619 2 287 Résultat financier 1 208 1 615 Résultat avant impôts -27 796 -32 754 Impôts sur les résultats - - Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -1 389 -803 Résultat net de l'ensemble consolidé -29 185 -33 557 Intérêts minoritaires -94 -69 Résultat net (part du Groupe) -29 091 -33 488 Résultat par action (en euros) -0,61 -0,70

Annexe – Etat consolidé de la situation financière

ACTIFS

En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 Immobilisations incorporelles 18 254 11 004 Immobilisations corporelles 74 571 50 306 Droits d'utilisation 30 530 7 761 Participations dans des entreprises mises en équivalence 965 2 387 Instruments financiers dérivés non courants - - Autres actifs non courants 2 288 3 249 Impôts différés actifs - - Actifs non courants 126 608 74 707 Stocks 248 176 Clients et comptes rattachés 2 048 604 Instruments financiers dérivés courants 430 - Autres actifs courants 20 994 10 743 Trésorerie et équivalents de trésorerie 72 124 114 252 Actifs courants 95 844 125 775 Actif 222 452 200 482 PASSIF

En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 Capital 480 479 Primes 163 850 163 824 Réserves (63 401) (28 328) Résultat net (29 091) (33 488) Capitaux propres - part du Groupe 71 838 102 487 Intérêts ne conférant pas le contrôle (163) (69) Capitaux propres 71 675 102 418 Provisions non courantes 3 528 3 167 Emprunts et dettes financières non courants 71 040 49 314 Instruments financiers dérivés non courants 599 - Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 24 189 16 273 Passifs non courants 99 356 68 754 Provisions courantes 20 44 Emprunts et dettes financières courants 9 134 4 353 Instruments financiers dérivés courants 402 - Fournisseurs et comptes rattachés 21 195 15 225 Autres passifs courants 20 670 9 688 Passifs courants 51 421 29 310 Passif 222 452 200 482

Annexe - Tableau des flux de trésorerie

En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 Résultat net consolidé -29 185 -33 557 , Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence 1 389 803 Eliminations : Des amortissements et provisions 4 706 3 577 Du résultat financier net 1 136 596 Des charges calculées liées aux paiements en actions -1 373 2 557 Variation de juste valeur des instruments financiers 846 76 Autres variations -566 -164 Charge d'impôts de la période - - Incidence de la variation du BFR : Variation des stocks -71 -34 Variation des créances clients -1 444 -541 Variation des autres créances courantes -8 274 -5 986 Variation des dettes fournisseurs 693 4 236 Variation des autres dettes courantes 5 172 5 829 Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles -26 971 -22 608 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -7 991 -6 303 Acquisitions d'immobilisations corporelles -27 081 -34 101 Cessions d'immobilisations corporelles 5 1 Acquisitions d'actifs financiers 441 -1 538 Intérêts financiers reçus - - Incidence des variations de périmètre - -2 150 Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement -34 626 -44 091 Augmentations de capital, nettes des frais 27 3 Emissions de nouveaux emprunts, nettes des frais 15 736 31 935 Encaissements d'avances remboursables é695 764 Encaissements de subventions 12 156 7 921 Remboursements d'emprunts et de compte courant -2 268 -1 131 Remboursements d'avances remboursables -78 - Remboursements au titre des dettes locatives -2 019 -910 Cessions / (Acquisitions) d'actions propres -164 -113 Intérêts financiers versés -4 607 -2 011 Flux net de trésorerie liés aux activités de financement 19 478 36 458 Incidence des variations du cours des devises -9 1 Variation de trésorerie Variation de trésorerie -42 128 -30 240 Trésorerie à l'ouverture 114 252 144 492 Trésorerie à la clôture 72 124 114 252

