Lhyfe: projet d'hydrogène renouvelable avec ABB et Skyborn information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 13:56









(CercleFinance.com) - ABB et Lhyfe annoncent une collaboration avec Skyborn pour réaliser et optimiser conjointement le projet d'hydrogène renouvelable SoutH2Port, qui sera situé à proximité du futur parc éolien offshore de Storgrundet, en Suède.



Grâce à ses technologies d'automatisation, électriques et numériques, ABB mènera l'intégration, à grande échelle, de la production d'hydrogène renouvelable issu d'énergie éolienne offshore dans le système de conversion Power-to-X du projet.



Une fois pleinement opérationnel, SoutH2port devrait produire environ 240 tonnes d'hydrogène par jour, soit l'équivalent d'environ 1,8 million de barils de pétrole par an, avec une capacité installée de 600 MW.





