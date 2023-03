LHYFE : Première au Royaume-Uni : Lhyfe et Centrica souhaitent développer l'hydrogène vert renouvelable offshore

Ce protocole d'accord (MoU) ouvrira la voie à un site pilote de production d'hydrogène vert en mer

Les deux partenaires envisagent également un partenariat à grande échelle pour atteindre l'objectif "zéro émission"

Objectif : faire du Royaume-Uni un leader mondial dans le secteur de l'hydrogène

Nantes (France) et Windsor (Royaume-Uni), le 20 mars 2023 – 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) et Centrica ont convenu de développer conjointement l'hydrogène vert renouvelable offshore au Royaume-Uni, une première pour ce pays. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord (MoU) qui pourrait accélérer le développement de l'hydrogène vert dans le cadre de la transition énergétique du pays.

Dans le cadre de cet accord, Lhyfe et Centrica vont étudierla possibilité de combiner leurs expertises afin de collaborer sur un site pilote de production d'hydrogène vert dans le sud de la mer du Nord.

Le projet pilote visera à associer l'expertise de Lhyfe en matière de production d'hydrogène vert renouvelable et l'expérience de Centrica en matière de stockage de gaz et d'infrastructure, afin de garantir que l'hydrogène produit puisse être stocké et utilisé en toute sécurité au Royaume-Uni. Le résultat final prouverait qu'un système de production, de stockage et de distribution d'hydrogène de bout en bout est possible dans le pays.

Les deux entreprises vont également étudier la possibilité d'un partenariat supplémentaire pour déployer la technologie à une plus grande échelle parallèlement à la production d'électricité éolienne offshore.

L'hydrogène vert renouvelable associé à l'éolien offshore devrait jouer un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique du Royaume-Uni, en raison de l'expansion rapide attendue au cours de la prochaine décennie dans ces deux domaines.

Colin Brown, Responsable Royaume-Uni & Irlande de Lhyfe , déclare :

« Nous sommes heureux d'annoncer cet accord avec Centrica. Il représente une opportunité passionnante de faire avancer la transition vers une énergie propre grâce à la production offshore et à grande échelle de l'hydrogène vert renouvelable. L'électrolyse en mer associée au stockage de l'hydrogène maximisera l'énorme potentiel de l'éolien en mer au Royaume-Uni. Le pays peut devenir un leader mondial dans la production d'hydrogène vert renouvelable, en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles et en améliorant sa sécurité énergétique nationale, tout en produisant une énergie net zéro stimulant les économies locales ».

Martin Scargill, Directeur général de Centrica Storage, commente :

« Nous sommes ravis de travailler avec notre partenaire Lhyfe sur un nouveau projet d'hydrogène passionnant et d'envergure mondiale. L'hydrogène va jouer un rôle clé dans la décarbonation de l'alimentation électrique du Royaume-Uni d'ici 2035, et notre ambition à long terme est que Rough - notre site de stockage de gaz - devienne le plus grand site de stockage d'hydrogène au monde, avec jusqu'à 16TWh de capacité de stockage. Ce projet pilote montrera comment l'hydrogène vert peut être produit, transporté et stocké sur le marché britannique, tout en aidant le Royaume-Uni à atteindre l'objectif "zéro émission". »

Le gouvernement britannique a doublé son objectif de production d'hydrogène bas carbone, le faisant passer de 5 GW à 10 GW d'ici à 2030, dont au moins la moitié proviendra de l'hydrogène vert. La production d'hydrogène devrait dans un premier temps soutenir la décarbonation des pôles industriels, tels que le pôle Humber, tandis que d'autres cas d'usage se développeront avec l'essor de l'économie de l'hydrogène.

Un rapport récent de la Commission sur le Changement Climatique (Climate Change Committee) a confirmé le rôle essentiel de la production, du stockage et de l'utilisation de l'hydrogène pour atteindre l'objectif d'un système électrique net zéro au Royaume-Uni d'ici 2035.

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

A propos de Centrica

Centrica est une société internationale de services et de solutions, disposant de projets ambitieux pour atteindre l'objectif "zéro émission" d'ici à 2045. Centrica a identifié l'hydrogène comme jouant un rôle essentiel dans les objectifs de l'entreprise et du Royaume-Uni pour atteindre le zéro émission.

Centrica Storage est une filiale à 100 % de Centrica qui possède et exploite l'installation de stockage du champ gazier de Rough, située au large de la côte de Humberside.

Centrica a l'ambition à long terme de faire de Rough la plus grande installation de stockage d'hydrogène au monde.

