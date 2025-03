LHYFE : Lhyfe signe un contrat d'approvisionnement en hydrogène vert sur 4 ans avec INOCEL afin d'alimenter et de soutenir le développement et la production de ses solutions dédiées à la génération d'électricité par piles à combustible

Contrat de fourniture allant jusqu'à 140 tonnes d'hydrogène sur 4 ans

Un objectif commun : décarboner la génération d'électricité mobile et stationnaire ainsi que la mobilité

Elargissement du portefeuille client de Lhyfe avec un pionnier industriel des piles à combustible et solutions clés en main de génération d'électricité

En fournissant INOCEL Lhyfe participe à la décarbonation des générateurs d'électricité mobiles et stationnaires

Nantes (France), 4 mars 2025, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production et fourniture d'hydrogène vert et renouvelable pour l'industrie et la mobilité, annonce la signature d'un contrat majeur avec INOCEL. Ce contrat stratégique porte sur la fourniture d'hydrogène vert (jusqu'à 140 tonnes) sur une période de quatre ans pour alimenter les bancs d'essai des piles à combustible forte puissance fabriquées par INOCEL.

A compter de 2025, Lhyfe assure l'approvisionnement en hydrogène vert des usines d'INOCEL situées à Belfort (région Bourgogne-Franche-Comté) et à Saint-Égrève (région Auvergne-Rhône-Alpes). Cet hydrogène vert alimente les bancs d'essai des piles à combustible d'INOCEL, les plus puissantes au monde sur le marché (300 kW). Ces piles à combustible, avec une efficience énergétique de 60%, offrent un coût d'utilisation compétitif face au diesel.

En recombinant les molécules d'hydrogène et d'oxygène, les piles à combustibles génèrent de l'électricité sans rejeter de CO2, seulement de l'eau [1] . Les piles à combustible de forte puissance telles que celles actuellement développées par INOCEL permettent de répondre aux besoins croissants de génération d'électricité propre mobile et stationnaire, notamment les groupes électrogènes à hydrogène pour des sites hors réseau électrique (événements, chantiers de construction, ports, etc.), des installations industrielles ou des bâtiments nécessitant une alimentation électrique stable (datacenters, hôpitaux, bâtiments d'exploitation et banques), mais aussi pour le secteur maritime et la mobilité lourde terrestre.

Ce contrat renforce l'engagement conjoint de Lhyfe et d'INOCEL dans la transition énergétique. En s'appuyant sur l'hydrogène vert, les deux entreprises entendent promouvoir des solutions énergétiques durables et accélérer la décarbonation de secteurs industriels critiques, notamment les applications stationnaires et la mobilité.

Jules Billiet, Directeur général INOCEL : « Ce partenariat stratégique avec Lhyfe nous garantit un approvisionnement fiable en hydrogène vert et renouvelable pour nos bancs d'essai et test de production. Nous affirmons ainsi de nouveau notre engagement à offrir des solutions zéro émission pour les applications de génération d'électricité mobile et stationnaires ainsi que la mobilité ».

Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe : « Ce contrat marque une nouvelle étape essentielle dans notre mission de rendre l'hydrogène vert accessible à grande échelle. Nous sommes fiers d'alimenter INOCEL, pionnier dans l'industrie des piles à combustibles. En collaboration avec lui, nous contribuons à l'essor des piles à combustible à forte puissance, qui constituent une avancée technologique et durable majeure dans les secteurs de la génération d'énergie stationnaire, du maritime et de la mobilité. ».

A propos d'Inocel

INOCEL est une société française, innovante spécialisée dans la conception et le développement de systèmes de piles à combustible hydrogène de forte puissance. Son expertise comprend le développement de technologies de piles à combustible ainsi que l'intégration dans un système complet à destination de ses clients.

Grâce à son expertise et à un réseau de partenaires stratégiques, INOCEL propose une offre clé en main, complète et intégrée couvrant toute la chaîne de valeur des applications de générations d'électricité mobiles et stationnaires : de la conception, à la fabrication, en passant par l'intégration et la commercialisation. Ses systèmes de piles à combustible intégrés assurent une production d'électricité décarbonée fiable et performante.

La raison d'être d'INOCEL est de répondre aux défis énergétiques de notre époque en offrant des solutions d'alimentation en énergie durable et de mobilité, performantes et respectueuses de l'environnement. L'entreprise vise à rendre l'énergie hydrogène plus accessible et plus largement utilisée, notamment dans les secteurs où les batteries ne sont pas suffisantes. INOCEL s'est rapidement positionnée comme un acteur clé dans la transition énergétique.

Basée en France, INOCEL s'appuie sur trois sites stratégiques : un centre R&D à Grenoble, un site spécialisé d'intégration à Nice, et une usine de production à Belfort (territoire majeur dans l'industrie de l'hydrogène) assurant une capacité industrielle de plusieurs milliers d'unités par an.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

[1] Il s'agit du processus inverse de l'électrolyse de l'eau, qui permet de produire de l'hydrogène vert (et de l'oxygène), à partir d'eau et d'électricité.