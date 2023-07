LHYFE : Lhyfe retenu par la Communauté d'Agglomération d'Epinal pour implanter un site de production d'hydrogène vert et renouvelable à Epinal, et développer une filière d'avenir dans le Grand-Est

Projet lauréat de la consultation lancée par la Communauté d'Agglomération d'Epinal et pilotée par Vosj'Innove

Un projet ambitieux (plusieurs dizaines de MW de capacité installée) et transfrontalier (Allemagne, Belgique, Pays-Bas), pour répondre aux besoins croissants de décarbonation des industriels et des acteurs de la mobilité

Une mise en service prévue à partir de fin 2027

Nantes (France), le 6 juillet 2023, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, a été retenu par la Communauté d'Agglomération d'Epinal à la suite de la consultation pilotée par l'association de développement territorial Vosj'innove pour la mise en place d'une filière hydrogène vert à partir de fin 2027.

Lhyfe ambitionne de construire un site de production d'hydrogène vert et renouvelable afin de permettre aux industriels et aux acteurs de la mobilité de décarboner les usages qui ne peuvent l'être autrement, dans la mobilité (camions, bennes à ordures ménagères, bus, etc.) & l' industrie (verrerie, aciérie, métallurgie, chimie, pharmacie, agroalimentaire, etc.).

Lhyfe produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à travers des unités de production alimentées par des sources d'énergie renouvelable. L'entreprise dispose déjà d'un premier site (Lhyfe Pays de la Loire), en service depuis le 2 nd semestre 2021, et cinq autres sites (France, Allemagne, Suède) sont actuellement en phase de construction. Parallèlement, Lhyfe mène des projets de production d'hydrogène offshore : son pilote Sealhyfe produit depuis juin 2023 de l'hydrogène au large des côté du Croisic (Loire-Atlantique), une première mondiale.

Sur le territoire de la Communauté d'Agglomération d'Epinal, Lhyfe vise à construire et exploiter un site de production d'hydrogène renouvelable d'envergure (plusieurs dizaines de MW de capacité installée), afin de servir non seulement les usages du territoire d'Epinal, mais également des usages transrégionaux et transfrontaliers.

Ce site de production d'hydrogène vert et renouvelable permettra la création d'un cluster industriel de pointe dans les Vosges, un atout supplémentaire pour une agglomération tournée vers l'écologie industrielle et territoriale et qui renforcera ainsi son attractivité et son dynamisme.

La réalisation de ce projet est soumise à l'obtention des autorisations d'exploitation et des permis de construire requis, ainsi qu'à la décision d'investissement financier.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

A propos de la Communauté d'Agglomération d'Epinal

La Communauté d'Agglomération d'Epinal sous sa forme actuelle a 6 ans. Avec ses 78 communes et ses 116 000 habitants, elle couvre le tiers du département des Vosges et représente une diversité de territoires essentiellement ruraux organisés autour d'un centre urbain et de plusieurs bourgs centres.

Engagée très tôt dans le développement économique innovant et de la transition écologique et énergétique, elle s'est fixé un objectif ambitieux : atteindre l'autonomie énergétique sur son territoire en 2050 avec un objectif de 46 % d'énergies renouvelables en 2030.

Pour y parvenir, elle mobilise tous les leviers, en encourageant les économies d'énergie par exemple, et en favorisant la production d'énergie renouvelable.

Dans ce contexte, la Communauté d'Agglomération d'Epinal s'est appuyée sur l'expertise de VOSJ''INNOVE pour choisir le projet ambitieux de LHYFE pour la production et la distribution d'hydrogène vert. Un projet de grande ampleur qui est parfaitement en phase avec ses objectifs.

A propos de Vosj'Innove

Créée en 2016 avec le soutien de la Communauté d'Agglomération d'Epinal, Vosj'innove est une association de chefs d'entreprises qui se mobilisent bénévolement pour accompagner le développement économique de leur territoire.

Les membres partagent leur expertise, leurs compétences, et celles de leurs équipes, ainsi que leur réseau, afin de soutenir les actions de la Communauté d'Agglomération d'Epinal dans l'exécution de sa compétence économique, ainsi que le développement de nouvelles activités.

Vosj'innove a piloté la consultation des énergéticiens sollicités ou candidats et a produit une pré-étude de faisabilité concernant l'implantation d'une unité de production et de distribution d'hydrogène sur le territoire, permettant ainsi à la collectivité de se positionner sur le projet retenu. www.vosjinnove.fr

Contacts :

Lhyfe : Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

+33 (0)6 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com Relations presse financière

ACTUS

Manon Clairet

+33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relations investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com Agglomération d'Epinal

Olivier JODION

Directeur Général des Services

06 85 93 75 54

Olivier.jodion@agglo-epinal.fr Vosj'Innnove

Lorraine Kihl

Directrice

03 58 81 27 48

lorraine.kihl@vosjinnove.fr

