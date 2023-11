LHYFE : Lhyfe remporte l'appel à manifestation d'intérêt lancé par Nantes Saint-Nazaire Port pour le développement d'un site de production d'hydrogène vert destiné à décarboner son écosystème portuaire à grande échelle

Nantes (France), le 27 novembre 2023, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce avoir été désigné lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé fin 2022 par Nantes Saint-Nazaire Port pour l'implantation d'une unité de production industrielle et de distribution d'hydrogène renouvelable sur le site de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique).

Cet appel à manifestation d'intérêt lancé le 21 novembre 2022 portait sur la mise à disposition d'un foncier situé au cœur de l'écosystème portuaire industriel et logistique, à Montoir de Bretagne, pour accueillir un projet d'implantation d'une activité de production industrielle d'hydrogène renouvelable

En misant, depuis de nombreuses années, sur les énergies de demain, Nantes Saint-Nazaire Port s'inscrit dans une trajectoire d'un nouveau modèle économique décarboné de son activité aujourd'hui encore très dépendante des énergies fossiles. Nantes Saint-Nazaire Port a souhaité offrir une solution d'accueil pour favoriser le développement de la filière hydrogène sur le territoire.

Dans ce cadre, Lhyfe construira une unité industrielle d'une capacité de production de 85 tonnes maximum par jour d'hydrogène vert et renouvelable (capacité installée d'électrolyse de 210 MW) au nord du terminal multivrac. Ce site devrait voir le jour dès 2028.

Lhyfe produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à travers des unités de production alimentées par des sources d'énergie renouvelable. L'entreprise dispose déjà d'un premier site en service depuis le 2 nd semestre 2021, et sept autres sites sont actuellement en construction ou extension à travers l'Europe (France, Allemagne, Suède).

Ce projet contribuera à la décarbonation du complexe industrialo portuaire et du transport maritime. Il s'inscrit en cohérence avec le programme d'actions de développement d'une « Zone Industrielle Bas Carbone » (ZIBaC), portée par l'Association des Industriels Loire Estuaire (AILE), Saint-Nazaire Agglomération, la communauté de communes Estuaire et Sillon et la Région des Pays de la Loire. Une ambition et une feuille de route ont été tracées pour transformer le territoire Loire Estuaire en hub énergétique décarboné. Ce projet confirme cette ambition et la dynamique engagée pour accélérer la transition énergétique de la zone industrialo portuaire de l'estuaire de la Loire.

La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

