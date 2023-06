LHYFE : Lhyfe partenaire du projet Hy'Touraine visant à construire un site de production d'hydrogène renouvelable - Son partenaire Teréga Solutions opèrera différentes infrastructures de distribution en Touraine

Premier écosystème public-privé local et complet autour de l'hydrogène renouvelable pour la décarbonation de la mobilité lourde et de l'industrie

Lauréat de l'appel à projets « écosystèmes territoriaux hydrogène » de l'ADEME, qui soutient le projet Hy'Touraine à hauteur de 3,4 M€

Jusqu'à 2 tonnes de production de H 2 par jour visée à terme selon les besoins (soit une capacité installée de 5 MW), alimentés par des énergies renouvelables fournies localement par le SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre et Loire) et EnER Centre Val de Loire

De nombreuses collectivités (Tours Métropole Val de Loire, Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre, Conseil départemental de Touraine, etc.) et des entreprises, dont STMicroelectronics Tours, déjà identifiées comme ayant des besoins en hydrogène sur le territoire

Nantes (France), le 30 juin 2023 – 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, est heureux d'annoncer son engagement dans le cadre du projet Hy'Touraine, 1 er écosystème public-privé local et complet autour de l'hydrogène renouvelable. Fondé par quatre collectivités publiques tourangelles [1] et STMicroelectronics Tours, ce projet – au service de la décarbonation de la mobilité lourde et de l'industrie - comporte la construction, par Lhyfe, du site de production d'hydrogène vert et renouvelable, tandis que Teréga Solutions opèrera les infrastructures de distribution. Innovant et ambitieux, le projet Hy'Touraine, soutenu par l'ADEME à hauteur de 3,4 M€ pour le déploiement progressif des infrastructures, vise à produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène renouvelable par jour.

Une zone stratégique et un projet modulaire conçu pour se développer et accueillir de nouveaux partenaires

Située en sortie de l'autoroute A10, sur un axe stratégique, la zone d'activité Isoparc à Sorigny a été retenue pour l'implantation de la future usine de production d'hydrogène renouvelable. Elle accueille déjà depuis 2019 la première station de distribution d'hydrogène en Région Centre.

Le site accueillera la première unité de production d'hydrogène alimentée par des énergies renouvelables fournies ou produites par le SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre et Loire) et EnER Centre Val de Loire.

Il sera flexible et modulable, afin de pouvoir se développer et intégrer les futurs besoins et exigences de l'écosystème, et pourra produire jusqu'à 2 tonnes de H 2 par jour selon les besoins (soit une capacité installée de 5 MW).

Il servira à répondre d'une part à des besoins industriels et d'autres part aux usages pour la mobilité via deux stations de distribution. De nombreuses collectivités (Tours Métropole Val de Loire, Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre, le Conseil départemental de Touraine, etc.) et des entreprises publiques et privées (dont STMicroelectronics Tours) ayant des besoins en hydrogène ont été identifiées et ont fait état de leur souhait d'opter pour le développement de cette solution au service de la décarbonation des transports lourds et de l'industrie sur leur territoire. Côté industrie, l'utilisation de cet hydrogène renouvelable produit localement pourrait accompagner le développement industriel de STMicroelectronics Tours sur la technologie GaN (nitrure de gallium) qui nécessite l'utilisation d'hydrogène pour sa production et contribuerait ainsi à l'ambition du Groupe STMicroelectronics d'atteindre la neutralité carbone dès 2027. L'engagement de STMicroelectronics Tours soutient le développement économique du territoire en proposant ainsi un débouché commercial immédiat à Hy'Touraine.

Le projet Hy'Touraine est lauréat de l'appel à projets « écosystèmes territoriaux hydrogène » de l'ADEME qui va soutenir le projet à hauteur de 3,4 M€ pour le déploiement progressif de ses infrastructures et l'acquisition des usages, comme les bennes à ordure ménagère de la Métropole (Tours Métropole Val de Loire).

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

[1] le Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre et Loire (SIEIL), Tours Métropole Val de Loire (TMVL), la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre (CCTVI) et la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST)

